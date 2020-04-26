İZMİR İzmirliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, evlerinde kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR İzmirliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, evlerinde kaldı - Son Dakika

İZMİR İzmirliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, evlerinde kaldı

6 saat önce

İzmirliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, evlerinde kaldıİZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de de meydan, çarşı, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İzmirliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, evlerinde kaldı

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de de meydan, çarşı, cadde ve sokaklar boş kaldı. Termometreler 25 dereceyi gösterirken, güzel havaya rağmen İzmirliler, kısıtlamaya uyup, evlerinde kaldı.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tüm yurtta sürüyor. Tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ile gönderilen genelge ile başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının bu haftaki son gününde, İzmir'de önceki kısıtlamalara benzer manzaralar hakim oldu. Termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği pazar gününde, normal zamanlarda temas etmeden yürümenin neredeyse mümkün olmayacağı Alsancak Kıbrıs Şehitleri, Karşıyaka Çarşı gibi merkezi yerleri bomboş kaldı, Cadde ve meydanlardaki sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan fırın çalışanları, eczane, kargo ve PTT çalışanları, bazı akaryakıt istasyonu çalışanları ve basın mensupları haricinde dışarı çıkan olmadı.

Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de havadan ve karadan denetimlerine devam ederken, trafik ekiplerinin kontrol noktaları oluşturduğu caddelerde görevli harici aracın olmaması ise dikkat çekti. Genel anlamda sessizliğin hüküm sürdüğü kentte, İzmirliler yasağa bir kez daha uydu. Öte yandan kalabalık bölgelerin boş kalması sebebiyle pek çok noktada alt yapı çalışmaları ve tramvayların sinyalizasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

İZMİR İzmirliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, evlerinde kaldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 02:58 Kaynak: DHA

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