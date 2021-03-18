İZMİR Jandarmadan duygulandıran klip - Son Dakika

Jandarmadan duygulandıran klip

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı'nın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü için 'Annem Yetiştirdi Bu Vatana Yolladı' parçası eşliğinde hazırladığı video klip, izleyenleri duygulandırdı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü için bir video klip hazırladı. Çanakkale Abidesi görüntüsüyle başlayan klipte, 'Annem Beni Yetiştirdi Bu Vatana Yolladı' parçası kullanıldı. Çanakkale Savaşı'ndan kesitlerin yer aldığı klipte mehmetçiğin mücadelesi yansıtıldı.

'18 Mart Çanakkale zaferi vesilesiyle bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz' notu paylaşılan klibin sonunda, vatandaşların şehitlik ziyareti yer aldı.