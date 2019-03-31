Son Dakika Haberleri: İzmir Kabine Çocuğuyla Girmek İstedi

İzmir Kabine Çocuğuyla Girmek İstedi

15 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, oy kullanma kabinine çocuğuyla birlikte girmek isteyen kişi, sandık başkanıyla tartıştı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, oy kullanma kabinine çocuğuyla birlikte girmek isteyen kişi, sandık başkanıyla tartıştı.

Yamanlar Mahallesi Petkim Latife Hanım İlkokulu'ndaki 2320 numaralı sandıkta oy kullanacak olan bir erkek seçmen, oy kullanma kabinine çocuğuyla birlikte girmek isteyince, kadın sandık başkanının uyarısıyla karşılaştı. Sandık başkanıyla seçmen arasında yaşanan sözlü tartışma, seçmenin salondan uzaklaştırılmasıyla son buldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:06 Kaynak: DHA

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