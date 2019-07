İZMİR KADİFEKALE'DE ÜRETİCİ PAZARI AÇILDI

İZMİR'in Konak ilçesindeki tarihi Kadifekale'de, surların içinde kurulan 'Pagos Üretici Pazarı' açıldı. İsmini Kadifekale'nin antik dönemdeki ismi 'Pagos'tan alan üretici pazarının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer , özellikle kadınların ürettiği ürünleri satışa sunacağı bu pazarların sayısını arttıracaklarını söyledi. 'Belediye ana' söylemini kullanarak İzmir'in her yerini ana şefkatiyle donatmak istediklerini dile getiren Soyer, Kadifekale'nin küllerinden yeniden doğuşuna şahitlik edeceğiz. Bütün İzmirliler buraya akacak dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi üreticinin ürünlerini doğrudan İzmirli ile buluşturmak ve şehrin en önemli değerlerinden Kadifekale'yi yeniden kente, kentliye ve turizme kazandırmak amacıyla, surların içinde, Pagos Üretici Pazarı kurdu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gerçekleştirdiği açılışa CHP İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır Kani Beko ve ilçe belediye başkanları ile birlikte üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Soyer ve protokol üyeleri stantları tek tek dolaşarak üreticilerin sorunlarını dinledi.Açılışta yaptığı konuşmada Kadifekale'yi hak ettiği değere kavuşturmak için çalıştıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öncelikli hedeflerinin kaledeki tarihi ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Yerel seçimlerden önce İzmir için açıkladıkları projeleri hatırlatan Soyer, 3'üncü cemre başlığıyla açıkladıkları proje tanıtımını Kadifakale'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha önce sözünü verdikleri Pagos pazarında Kadifekaleli kadınların ürettiklerinin izmirlilerle buluşacağını anlatan Soyer, Kadınlarımıza ev içinde temizlik yapmak, yemek yapmak, çocuk ve yaşlı bakma gibi görevler yükleniyor. Ancak onların sorumlulukları bunlarla sınırlı değil. Kadınların olmadığı yaşam alanları eksiktir. Bugün ülkemizde kadının öncü rolu göz ardı ediliyor. Kadının rolünün olmadığı toplum parçalanmaya mahkumdur dedi. Kadınların yaşamın her alanında olduğunu göstermek için İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadın şoför istihdamına ağırlık verdiklerini ifade eeden Başkan Soyer, kısa bir süre içinde kadın şoförlerin göreve başlayacağını açıkladı. Pagos Üretici Pazarı'nda üreticilerin aracısız biçimde tüketiciyle buluşacağını anlatan Tunç Soyer şöyle devam ettiBu pazarların sayıları artacak. Her ilçede bu pazarlardan açacağız. Kadınlara fırsatlar vererek bizlere değer katmasını ve İzmir'i büyütmesini sağlayacağız. Siyasetçiler devlet kavramı üzerinden toplumu şekillendirir. Biz ise 'belediye ana' söylemini kullanıyoruz. İzmir'in her yerini ana şefkatiyle donatacağız. İzmir'de tarihi değişimi başlatıyoruz. Ana üreten kadındır. Çocukluğumda Kadifekaleye gelir ve turistlerle konuşurdum. O yıllarda Kale turist otobüsleriyle doluydu. Şimdi Kale'nin küllerinden yeniden doğuşuna şahitlik edeceğiz. Bütün İzmirliler buraya akacak. Haydi şimdi pamuk eller cebe. Alışveriş zamanı. Üretici kadınlarımızın ürettiklerini evlerimize taşıyacağız. Her şey çok daha güzel olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerle el ele hep beraber daha güzel bir İzmir yaratacağız. İzmirlilere sesleniyorum; bizim kolumuza girin, desteğinizi esirgemeyin, sizi mahçup etmeyeceğiz.Başkan Soyer konuşmasının ardından, yöresel kıyafetler giyerek meydanda testi kırdı. Her cumartesi kurulacak Pagos Üretici Pazarı'nda 33 tarımsal kalkınma kooperatifi ile birlikte Kadifekale'den 90 kadın üretici ürünlerini satışa sunacak. Pazarda zeytinyağı, sebze meyve ve süt ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar çok sayıda ürüne ulaşılabilecek.