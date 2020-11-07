İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü - Son Dakika

İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü

07.11.2020 14:42

İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü 91 saat sonra sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin'in kurtarılmasında da büyük bir başarıya imza atan Tunceli AFAD ekibinin Müdürü Cem Erdoğan, göçük altında Ayda bebekle parmak oyunu oynamıştı İzmir'de meydana gelen...

İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü

91 saat sonra sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin'in kurtarılmasında da büyük bir başarıya imza atan Tunceli AFAD ekibinin Müdürü Cem Erdoğan, göçük altında Ayda bebekle parmak oyunu oynamıştı

TUNCELİ - İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan ve 91 saat sonra sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin'in kurtarılmasında da büyük bir başarıya imza atan Tunceli AFAD ekibi, çalışmaların tamamlanmasıyla bugün kente döndü.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından Tunceli AFAD ekibi arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için bölgeye gitti. AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan ve 6 kişilik ekip, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek, Emrah ve Rıza Bey Apartmanı enkazında bir çok kişinin cansız bedenine ulaşırken birçok yaralının kurtarılmasında görev aldı. Son olarak Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin'in kurtarılmasında da büyük bir başarıya imza atan ekip, arama kurtarma çalışmalarını tamamlanmasıyla bugün Tunceli'ye döndü. İl Müdürü Erdoğan, göçük altında Ayda bebekle parmak oyunu oynamıştı.

Deprem haberini alır almaz hareket geçtiklerini belirten İl AFAD Müdürü Cem Erdoğan," Tüm personelimiz burada toplandı. Başkanımızın emri ile Diyarbakır'a intikal ettik ve askeri uçaklarla İzmir'e indik. Türkiye'nin her yerinden AFAD'ımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, AKUT'umuz, JAK'ımız, belediyelerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için direk bölgeye intikal etti. Allah bir daha bölgemize böyle acılar yaşatmasın. Tüm ekiplerimizin emeklerine sağlık. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizim çalışmamız enkazdan son canımızı çıkartana kadar sürdü. Orda çalışan ekipler enkazdan son taş kalkana kadar görev aldı. Bizde bugün Tunceli'ye dönmüş bulunmaktayız. Kalbimiz, gönlümüz ve dualarımız İzmir'de kaldı" dedi.

İzmir'de arama çalışmalarında görev alan AFAD personeli Özgür Aydoğan "Arama kurtarma çalışmalarında dünyaya örnek olan bir ülke olarak gösterilebiliriz. Deprem anında hemen kargo uçakları ile İzmir'e intikal ettik. Akşam saatlerinde ilk enkazımıza ulaştık. Oraya gittiğimizde yakın illerden bir çok ekip gelmişti. Şunu gördük biz artık arama kurtarmada çok iyiyiz. Orada bir çok insanın hayatına dokunduk bir çok vatandaşımızı sağ çıkardık. Maalesef hayatını kaybeden insanlarımızda oldu. Bir iki kişinin yapacağı iş değil, tamimiyle ekip işidir. Biz buradan 7 personel ile oraya gittik. Bütün arama ekipleri olsun ve gönüllüler olsun hep birlikte tüm bir vücut haline geldik. Bizim amacımız en kısa sürede bir cana ulaşabilmekti. Yorgunluğumuzu bir köşeye attık ve bu bize bir duygu kattı. Biz şöyle deriz, her zaman bir can için bin çaba feda olsun. İzmir halkı bize çok büyük destek verdi. Psikolojik olarak çok iyi oldu. Tüm ekiplerle koordinasyonumuz da çok iyiydi" şeklinde konuştu.

İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü

Arama Kurtarma, Tunceli, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir depreminin sembol isimlerinden Ayda'nın kahramanları Tunceli'ye döndü - Son Dakika


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