İZMİR Kamyon yüklü TIR, üst geçide çarptı - Son Dakika

İZMİR Kamyon yüklü TIR, üst geçide çarptı

Kamyon yüklü TIR, üst geçide çarptıİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, dorsesinde arızalı kamyon yüklü bir TIR, üst geçide çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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