İzmir Kamyonet Seyir Halinde Yandı
1 saat önce
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
İzmir
'in Karşıyaka
ilçesinde, seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
İzmir Çevreyolu'ndan Bayraklı
yönüne seyir halinde olan M.A idaresindeki 35 AG 9553 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden kamyonet sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti. Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:11 Kaynak: DHA
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