Son Dakika Haberleri: İzmir Kamyonet Seyir Halinde Yandı

İzmir Kamyonet Seyir Halinde Yandı

1 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

İzmir Çevreyolu'ndan Bayraklı yönüne seyir halinde olan M.A idaresindeki 35 AG 9553 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden kamyonet sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti. Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:11 Kaynak: DHA

Karşıyaka, İzmir, Güncel
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