Son Dakika Haberleri: İzmir Kamyonunun Altında Kalan Profesörün Son Anları

İzmir Kamyonunun Altında Kalan Profesörün Son Anları

19 dakika önce

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, metro kazısı yapılan şantiye girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'nın son anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, metro kazısı yapılan şantiye girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'nın son anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün (pazar) akşam saatlerinde Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi. Metro kazısının yapıldığı şantiyeye geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı hafriyat kamyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Büyükyazı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis, çevre güvenliği alarak bölgeye emniyet şeridi çekti. Sağlık ekipleri tarafından Büyükyazı'nın cansız bedeni savcının inceleme yapması için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞANTİYE ALANINDA GEZERKEN GÖRÜLÜYOR

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde önce çevredeki esnafla sohbet eden Büyükyazı, daha sonra şantiye alanına giriyor. Şantiye alanında bir süre dolaşan Büyükyazı'ya şantiye görevlileri dışarı çıkması konusunda uyarıda bulunuyor. Kapıya doğru yönelen Büyükyazı bu sırada şantiyeye geri manevra yapan kamyonun altında kalıyor. Kaza sonrası gözaltına alınan hafriyat kamyonunun şoförü Ö.Ö.'nün ise emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:33 Kaynak: DHA

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Güncel
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