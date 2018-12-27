İzmir Kanser Hastaları İçin Yılbaşı Partisinde Eğlendi
30 dakika önce
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korosu, kemoterapi tedavi gören hastalara moral vermek için yılbaşı eğlencesi düzenledi.
İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korosu, kemoterapi tedavi gören hastalara moral vermek için yılbaşı eğlencesi düzenledi. Doktorların hastalarla birlikte şarkı söyleyip dans ettikleri etkinlikte bir süre önce hastaneden emekli olmasına rağmen gelen Uzman Dr. Mehmet Bayındır
zeybek oynadı. Karabağlar
ilçesinde bulunan, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hekimlerden ve sağlık personellerinden oluşan halk müziği korosu, kemoterapi hastalarına moral vermek için yılbaşı partisi düzenledi. Hastane duvarlarına balonlar asıldı, yılbaşı ağacı süslendi. Ellerine mikrofonu alan doktorlar ve hastanenin çeşitli servislerinde görevli personeller, önceden prova ettikleri şarkılarını seslendirdi. 'Kemo Parti' ismiyle düzenlenen ve birçok halk müziğinin seslendirildiği konserde, şarkılara dans ederek eşlik eden hastalar gönüllerince eğlendi. Etkinliğe, bir süre önce hastaneden emekli olmasına rağmen gelen Uzman Dr. Mehmet Bayındır oynadığı zeybekle damga vurdu. Bayındır, 'Çökertme' türküsünü söyleyip mikrofonu devrettikten sonra hastalarla birebir ilgilenip onları dansa kaldırdı. 1985'ten bu yana faal olan hastane korosu, bundan sonra da konserlere devam edeceklerini, hastalardan aldıkları duaların kendilerine en büyük teşekkür olduklarını belirtti.
Birçok hasta da, etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek hastane yönetimine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:20 Kaynak: DHA
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