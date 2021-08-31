İzmir Karabağlar'da 16 saate varan su kesintisi yaşanacak - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde onarım çalışmaları nedeniyle 16 saate varan su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İZSU) yapılan açıklamaya göre, Karabağlar P11 pompa istasyonunda kolektör tamiri ve vana değişimi yapılacak.

Çalışma nedeniyle 1 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'den 2 Eylül Perşembe günü saat 12.00'ye kadar 16 saat süreyle bazı bölgelere su verilemeyecek.

Kesinti; Bahar, Gülyaka, Bozyaka, Vatan, Refet Bele, Tahsin Yazıcı, Kazım Karabekir, Basın Sitesi, Ali Fuat Cebesoy, Doğanay, Reis, Esenlik, Metin Oktay, Maliyeciler, Şehitler, Adnan Süvari, Salih Omurtak ve Poligon mahallelerinde uygulanacak.