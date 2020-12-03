İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösterdikleri öne sürülen ve geçen aylarda belediye tarafından kapatılacağı açıklanan hurdacıların çalışmaya devam ettikleri ortaya çıktı.

Kaçak moloz ve hafriyat dökümü, asbest ve kimyasal atık gibi çevre kirlilikleriyle gündeme gelen İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bölgedeki hurdacıların kaçak faaliyet göstermeleri gerekçesiyle birçok kez şikayette bulundu. Şikayet sonucunda işletmelere para cezası kesilirken, kısa sürede de taşınacakları açıklandı. Aradan birkaç ay geçmesine rağmen hurdacıların bölgedeki faaliyetlerine devam ettikleri ortaya çıktı. Hurda yakılmasına tepki gösteren Uzundereliler, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.