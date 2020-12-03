İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor

03.12.2020 09:05
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösterdikleri öne sürülen ve geçen aylarda belediye tarafından kapatılacağı açıklanan hurdacıların çalışmaya devam ettikleri ortaya çıktı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösterdikleri öne sürülen ve geçen aylarda belediye tarafından kapatılacağı açıklanan hurdacıların çalışmaya devam ettikleri ortaya çıktı.

Kaçak moloz ve hafriyat dökümü, asbest ve kimyasal atık gibi çevre kirlilikleriyle gündeme gelen İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bölgedeki hurdacıların kaçak faaliyet göstermeleri gerekçesiyle birçok kez şikayette bulundu. Şikayet sonucunda işletmelere para cezası kesilirken, kısa sürede de taşınacakları açıklandı. Aradan birkaç ay geçmesine rağmen hurdacıların bölgedeki faaliyetlerine devam ettikleri ortaya çıktı. Hurda yakılmasına tepki gösteren Uzundereliler, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

'ÖZELLİKLE HAFTA SONUNU SEÇİYORLAR'Konuyla ilgili tepkisini dile getiren Uzundere Mahallesi Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, "Hurdacılar pandemi koşullarını kendilerine fırsat olarak görüyorlar. Daha iki gün önce hurda yakım işlemlerine devam ettiler. Belediye çalışanlarının izinde olmasından dolayı özellikle hafta sonunu seçiyorlar. Çünkü belediyenin izinde olmasını kendilerine fırsat biliyorlar" dedi.'KAMU YARARININ ÖTESİNE ÇIKILIYOR'Ekim ayındaki ilçe meclisinde Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun, "Hurdacıları yavaş yavaş göndermeye çalışıyoruz. Ancak bunu yapanlar da bizim esnafımız ve ekonominin bir değeri. Onları da ikna edip uygun yere gitmelerini çalışıyoruz" ifadelerini de eleştiren Gür, "Hurdacıların kapatılacağı belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı. Ancak belediye başkanının açıkmalarının kabul edilir tarafı yok. Yanlış, usulsüz ve tamamen kanuna aykırı bir açıklama. Çevre kanununa aykırı, ruhsatlandırması imkansız ve çeşitli cezalar yazdığı firmalarla ilgili yaptığı bu açıklamayı kabul etmiyoruz. Geldiğimiz noktada kamu yararının ötesine çıkıldığını düşünüyoruz. Belediyenin kendi çıkar ve menfaatleri konusunda hareket ettiğini görüyoruz" diye konuştu.'YAKIMLARI HAFTA SONU YAPIYORLAR'Hurdacıların konuşlandığı bölgenin dere yatağı, tarım arazileri üzerinde; hayvan barınağının da yanında olduğunun altını çizen Gür, şöyle konuştu: "Hurdacılar pandemi koşullarını kendilerine fırsat olarak görüyorlar. Daha iki gün önce hurda yakım işlemlerine devam ettiler. Belediye çalışanlarının izinde olmasından dolayı özellikle hafta sonunu seçiyorlar. Çünkü belediyenin izinde olmasını kendilerine fırsat biliyorlar. Bizler o yakım görüntülerini belediyenin ihbar hattına gönderdik. Ancak dönüş dahi yapmadılar. Burada hayvan barınağı da var. Oradaki hayvanlar da radyoaktif malzemelere maruz kalıyor. Hurda ve tüp depolarının olduğu yer tarım arazileriyle kaplı. Bu ormanlık alanlara, dere yataklarına yakın alanlara artık bir çalışma yapılsın. Eğer durum düzelmezse savcılığa gidip, gerekli başvuruları yapacağız."

İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor

Karabağlar, Uzundere, İzmir, Gür, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika


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