Son Dakika Haberleri: İzmir Karabağlar'daki orman yangını büyüyor
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İzmir Karabağlar'daki orman yangını büyüyor

1 saat önce

İzmir Karabağlar'daki orman yangını büyüyorİZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de meydana gelen ve halen söndürülmeye çalışılan orman yangınlarını, helikopter üzerinden denetliyor.

İzmir Karabağlar'daki orman yangını büyüyor
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de meydana gelen ve halen söndürülmeye çalışılan orman yangınlarını, helikopter üzerinden denetliyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, 4 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hem Tırazlı'daki hem de Urla Yağcılar'da çıkan orman yangınlarını helikopterle denetliyor.
Bekir Pakdemirli, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:39 Kaynak: İHA
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