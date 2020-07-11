İZMİR Karabağlar'ın tescillenen üzümü bölge ekonomisine katkı sağlayacak - Son Dakika

İZMİR Karabağlar'ın tescillenen üzümü bölge ekonomisine katkı sağlayacak

Karabağlar'ın tescillenen üzümü bölge ekonomisine katkı sağlayacakİZMİR'in Karabağlar ilçesinin meşhur 'Kavacık Üzümü', Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret belgesi alırken, bölgenin tarımsal kalkınmasına önemli oranda katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Karabağlar'ın tescillenen üzümü bölge ekonomisine katkı sağlayacak

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinin meşhur 'Kavacık Üzümü', Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret belgesi alırken, bölgenin tarımsal kalkınmasına önemli oranda katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Denizden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Kavacık Mahallesi'nde yetişen 'Alphonse Lavallee" türü üzüm, kendine özgü lezzeti, burukluk oluşturmayan ve sevilerek tüketilen tadının ayırt edici özeliğiyle öne çıkıyor. Erken olgunlaşmasına karşın uzun süre bozulmadan kalabildiği vurgulanan Karabağlar'ın ünlü üzümü, lezzetiyle ağızlarda tat bırakıyor. Kayıtlı 115 üreticinin yer aldığı yerleşimde, yaklaşık 2 bin 850 dönümde üretim yapılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu, toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık köyünde yetiştirilebilen ürünü, 'Kavacık Üzümü' olarak tescilledi. Coğrafi işaret belgesi alan ürünün, bölgenin tarımsal kalkınmasına önemli oranda katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Kavacık Mahalle Muhtarı, üretici, evli ve 3 çocuk babası Mustafa Öztürk (49), "Üzümümüzün en önemli özelliği toprak yapısı nedeniyle aynı kalitede başka yerde yetişmemesi. Ayrıca üzümümüz asmada değil, yerde yetişiyor. Asmaya kaldırdığımızda ürünümüzün kalitesi biraz düşüyor. Yani bir diğer özelliği yerde yetişmesi. Coğrafi işaretle köyümüze, köylümüze katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bunun yanında köyümüzün tanınırlığını arttırdı" dedi.

Üreticilerden evli ve 2 çocuk babası Nevzat Öztürk (63), "Kavacık'ın havasından, toprağından, coğrafyasından üzümümüz güzelleşiyor. Üzümün tadı ve lezzetini başka yerde bulamazsınız. Birinci sınıf kalitedir. Bizim Kavacık üzüm ismimizi başka yerde de kullanıyorlardı. Üzüm satıyorlardı. Coğrafi işaret belgesi olduğundan bundan sonra başkası ismimizi kullanamayacak. Biz daha rahat edeceğiz. Ekonomik anlamda da gelirimiz daha iyi olacak" diye konuştu.

Bir diğer üretici evli ve 3 çocuk annesi Fatma Aksu (58), "Coğrafi işareti aldık. Köyümüz adına çok önemli. Biz üreticiyiz, çalışanız. Bu işaret bizim için çok önemli. Bizim için ekonomik ve tanıdım açısından açıdan çok katkı sağlar. Bizim için iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Üreticilerden evli ve 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz (44) ise, "Üzümümüz aslında Fransa'dan gelme ama burada kendini daha iyi buldu. 850 rakım olması nedeniyle iri taneli, araması güzel bir üzüm. Bu belgeyle ürünümüzün değeri artacak. Başkası bizim yörenin üzümü diye satamayacak. Köyümüz için iyi oldu. Köyümüz kalkınır inşallah" dedi.

Karabağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Karabağlar'ın tescillenen üzümü bölge ekonomisine katkı sağlayacak - Son Dakika
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