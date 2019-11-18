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İzmir Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir'in Karaburun ilçesinde birinci derece doğal sit alanında Karaburun Belediyesinin mühürlemesine rağmen yapımı süren inşaatın Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi, inşaat yarın yıkılacak.

İzmir Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir'in Karaburun ilçesinde birinci derece doğal sit alanında Karaburun Belediyesinin mühürlemesine rağmen yapımı süren inşaatın Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi, inşaat yarın yıkılacak.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Karaburun'un Hasseki Mahallesi'nde birinci derece doğal sit alanında devam eden inşaatla ilgili Bakan Kurum'un talimatıyla inceleme başlatıldı.

Belediyenin mühürlemesine rağmen çalışmaların devam ettiği inşaatla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince imar barışı sisteminde yapılan incelemede, alanda iki Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu anlaşıldı.

Yapı Kayıt Belgesi almak için beyan edilen yapı fotoğraflarını detaylı inceleyen yetkililer, yalan beyanda bulunulduğunu, sisteme yüklenen fotoğraflara ait yapıların bahse konu alanda olmadığını tespit etti.

Bakanlık ekipleri, 15 Kasım'da yerinde yaptığı incelemede inşaat faaliyetinin sürdüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu

Mevcut inşaatın, 31 Aralık 2017'den sonra, imar mevzuatına aykırı olarak yapıldığı tespit edildi. Bu yılın mart ayında uydu görüntüsü üzerinden yapılan tespit çalışmalarında da herhangi bir inşaata rastlanmadığı, inşaatın yapımının bu tarihten sonra başladığı belirlendi.

Bakanlık, İzmir Karaburun birinci derece doğal sit alanındaki kaçak yapının Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etti. İlgili kurumlara bilgi veren Bakanlık, kaçak yapının yıkılması için harekete geçti ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık yetkilileri, Karaburun Kaymakamlığı ve Karaburun Belediyesi ile yapılan yazışmanın ardından yarın kaçak yapıda yıkıma başlayacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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