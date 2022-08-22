Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 19-21 Ağustos tarihlerinde farklı saatlerde Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında toplamda 101 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Karaburun, Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında aynı tarihlerde ve farklı saatlerde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içerisindeki 128 göçmen kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Karaburun, Dikili, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı, 128 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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