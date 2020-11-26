İzmir Karaburun İçme Suyu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

İzmir Karaburun İçme Suyu Projesi kapsamında bazı taşınmazların Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir Karaburun İçme Suyu Projesi kapsamında, İzmir-Karaburun Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu, İletim Hattı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yapımı amacıyla Karaburun, Urla ve Çeşme ilçelerinde belirlenen yerler DSİ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.