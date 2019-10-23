İzmir karakuyu köylüleri düden turizmi için gelecek misafirleri bekliyor

Karakuyu köylüleri düden turizmi için gelecek misafirleri bekliyor

İzmir'in Menderes ilçesinde, geçen kış aşırı yağışlar nedeniyle düdenlerin oluştuğu kırsal Karakuyu Mahallesi Muhtarı Veli Karakaya, kış aylarının yaklaşması ve yağışların başlamasıyla birlikte tekrar şelale görünümüne kavuşacak düdenlere gelecek ziyaretçiler için heyecanlı olduklarını söyledi. Köylüler düden görmeye gelen vatandaşları köy kahvehanelerinde ağırlıyor, kendi yaptıkları doğal zeytinyağını ve yöresel ürünleri satıyor.

Kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde, geçen ocak ayında düşen rekor yağış sonrası düdenler oluşmuş, şelaleyi andıran doğa olayını görüntülemek isteyen birçok vatandaş, çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etmişti. Çok sayıda kişi, araçlarıyla düdenlerin oluştuğu bölgeye gelerek selfie çektirip bu doğa olayını ölümsüzleştirmişti. Düdenlerin oluştuğu ilk gün jandarma tarafından çekilen güvenlik şeridine rağmen bir çok vatandaş fotoğraf çekebilmek için arazinin çamurlu olması nedeniyle çökme riskine aldırış etmeden girmişti. Muhtar Karakaya, kış aylarının ve dolayısıyla yağışlı havaların yaklaştığını hatırlatarak, Düdenlerimizin bulunduğu arazideki sular, yine çukurların içine akacak ve burada bir doğal güzellik oluşturacak. Geçen kış olduğu gibi, bu kış da bu güzelliği seyretmek isteyen herkesi bekliyoruz. Köyümüz misafir ağırlamayı sever dedi. Köylüler düden görmeye gelen vatandaşları köy kahvehanelerinde ağırlıyor, kendi yaptıkları doğal zeytinyağını ve yöresel ürünleri satıyor.

'YER ALTI BARAJI PROJESİ YAPILMADI'

Öte yandan gelişmeler üzerine devreye giren İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Mühendislik Jeoloji Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 8 bin metrekarelik alanda kontrolsüz oluşabilecek yeni düdenlerin önüne geçmek ve yaz aylarında bölgedeki çiftçilerin ihtiyaç duyduğu suyu temin etmek için, yağmur sularının söz konusu düdenlerden yerin altına akıp, orada birikmesi için bir yer altı barajı projesi oluşturdu. Yaklaşık 18 milyon metreküp kapasiteli yer altı barajı için belediye ekiplerinin geldiğini ve arazide çalışma yapıp gittiklerini söyleyen Karakuyu Mahallesi Muhtarı Veli Karakaya, Bunun dışında atılmış somut adım yok. Bu olursa hem çiftçinin yazın kullanacak suyu olacak, hem de düdenlerin çevresinde insanlar gezebilecek dedi.