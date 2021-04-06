MUĞLA O GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN TELEFONUN SAHİBİ TANIK OLARAK DİNLENDİ - Son Dakika

MUĞLA O GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN TELEFONUN SAHİBİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

06.04.2021 13:53

Sigortadan para alabilmek için hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen kocanın yargılanmasına devam edilecek (2)O GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN TELEFONUN SAHİBİ TANIK OLARAK DİNLENDİMuğla'nın Fethiye ilçesinde, 2.

Sigortadan para alabilmek için hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen kocanın yargılanmasına devam edilecek (2)

O GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN TELEFONUN SAHİBİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2.5 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32), 400 bin TL'lik ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılanmasına devam edildi. İkinci celse, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Hakan Aysal, karantinada olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Taraf avukatlarının yanı sıra Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu ve diğer kardeşleri salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, duruşma öncesinde geçen celsede istenen ve mahkemeye ulaşan raporları okudu. Bankalardan istenen raporlarda, Semra Aysal'ın üzerine nişanlılık döneminde 2, evlendikten sonra ise 5 kredi olduğu, Hakan Aysal'ın üzerine ise 10 kredi olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra Hakan Aysal'ın farklı tarihlerde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 11 kaydı olduğu belirtildi.

'ABLAM ÖLDÜĞÜNDE GÖZÜNDEN YAŞ GELMEDİ'

Raporların okunmasının ardından tanıklar dinlendi. Celsede tanık olarak dinlenen Semra Aysal'ın kardeşi Nazım Yolcu, ablası öldükten sonra Hakan Aysal'ın gözünden yaş akmadığını savundu. Yolcu, "Hakan ve ailesi, taziye ziyaretine geldiklerinde sanığın ağabeyi Volkan, 'Kan parası neyse veririz' demişti. Hakan sürekli olayı dağıtmaya çalışıyordu. Ben kardeşimin ölümünü sorduğumda umursamaz tavırlarla cevap veriyordu. Ablamı defnettikten 2 gün sonra veraset ilamı başvurusunda bulunduğunu tesadüfen öğrendik. Kağıdı evde düşürmüş. Ablam öldüğü için gözünden bir damla yaş gelmedi" dedi.

'ÇOK SAKİNDİ'

Aysal çiftinin son kez görüldüğü video çeken Recep Şahin de celsede dinlendi. Olayın meydana geldiği yerin çok dik bir yamaç olduğunu belirten Şahin, "Ailem ve akrabalarımla Kabak Koyu'na giderken manzarayı izlemek için orada durduk. Telefon da kızımın elindeydi ve manzarayı kaydediyordu. O sırada Aysal çifti yamaçtan aşağıya iniyordu. Bizim dikkatimizi çektiği gibi kızımın da çekmiş. Hatta aramızda, 'Ya bu adam bu kadını ya da kadın adamı aşağıya atar' diye şakalaştık. Aralarında bir tartışma yoktu. Adam önden iniyor, kadın arkasından iniyordu" diye konuştu. Hakan Aysal'ın çok soğukkanlı olduğunu belirten Şahin, "Biz oradan ayrıldıktan sonra akşam dönerken bölgede AKUT ve jandarma ekiplerini gördük. İnip sorduğumuzda birinin aşağıya düştüğünü söylediler. Semra Aysal olacağını düşünmedik. Hakan'ı ilerde bir arabaya dayanırken gördük. Normal değildi aksine çok sakindi. Olayın ne olduğunu sabah haberlerde öğrendik" diye konuştu.

Olayı ilk öğrenenlerden olan tanık Sait Ertürk, "Yoldan geçerken birinin el-kol işareti yaptığını görünce durduk. Kapıyı açtığımızda bize, 'Eşim düştü' dedi. Hemen araçtan inip aramaya başladık ama hiçbir şey göremedik. Biz aşağıya indiğimizde Hakan yukarıda kaldı. Jandarma gelene kadar orada kaldık. Hakan gayet yavaş ve sakindi. Eşi düşmüş biri gibi değildi" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Yolcu ailesinin avukatı, Hakan Aysal'ın tutukluluk halinin devamını isterken, Aysal'ın avukatı ise müvekkilinin Semra'yı ittiğine dair bir kanıt olmadığını öne sürerek beraatına talep etti. Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, Hakan Aysal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek geçen celsede istenen raporların beklenmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

-Avukatın açıklamaları

-Tanıkların konuşması

Tolga TAHÇI/ FETHİYE (Muğla), (DHA)

MUĞLA O GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN TELEFONUN SAHİBİ TANIK OLARAK DİNLENDİ
MUĞLA O GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN TELEFONUN SAHİBİ TANIK OLARAK DİNLENDİ
MUĞLA O GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN TELEFONUN SAHİBİ TANIK OLARAK DİNLENDİ
MUĞLA O GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN TELEFONUN SAHİBİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Türk Lirası, Mahkeme, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA O GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN TELEFONUN SAHİBİ TANIK OLARAK DİNLENDİ - Son Dakika


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