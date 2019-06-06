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İzmir karayolunda kaza: 9 yaralı

16 dakika önce

İzmir karayolunda bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

İzmir karayolunda kaza: 9 yaralı, System.String[]
İzmir karayolunda bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bergama- Soma karayolunun 14.kilometresinde Bergama yönüne seyir halinde olan H.U(45) yönetimindeki araç yoldan çıktı.

Bariyerlere çarpmasının ardından yolun kenarındaki tarlaya yuvarlanan araç, birkaç defa takla attıktan sonra ancak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkışan araçtan güçlükle çıkartılan H.U(45), Ö.T.U( (38), C.U(4), C.U(3), E.T(59), Ö.T(40), C.H.T(10), H.T(40), A.D(6) Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
Soma, Bergama, İzmir, 3. Sayfa
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