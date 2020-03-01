İzmir karayoluyla avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi - Son Dakika
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İzmir karayoluyla avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi

6 saat önce

Karayoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldiTÜRKİYE'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından sınıra yönelen ancak karayoluyla Avrupa ülkelerine geçemeyen göçmenlerin hareketliği bu defa sahillere yöneldi.

Karayoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi

TÜRKİYE'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından sınıra yönelen ancak karayoluyla Avrupa ülkelerine geçemeyen göçmenlerin hareketliği bu defa sahillere yöneldi. Göçmenler, deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçebilmek için İzmir'in Çeşme ilçesine gelmeye başladı.

Türkiye'nin, 'Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı' aldığı iddialarının ardından göçmen hareketliliği sürüyor. Edirne'den karayoluyla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen ancak başarılı olamayan göçmenler, güzergahlarını değiştirip, deniz yoluyla Sakız Adası'na geçmek için İzmir'in Çeşme ilçesinde gelmeye başladı. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle birlikte sosyal medyadan haberleşen göçmenler, sırtlarında çantalarıyla Çeşme'ye gelip, Çiftlikköy mevkisinde akşamı beklemeye başladı. Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan ancak başarılı olamayan 4 Afgan göçmen de Sakız Adası'nın 7 mil uzaklığında bulunan bölgeye gelip, beklemeye başladı. Akşam saatlerine kadar sayılarının artacağını belirten göçmenler, Sakız Adası'na geçebilmek için bot ayarlamaya çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık 5 sene önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen Miragha Mahmodi (18), "Kapılar açıldıktan sonra Avrupa'ya gitmeye karar verdim. Türkiye'de kalmayacağım. Akşam saatlerinde Sakız Adası'na geçmeye çalışacağım. Kara yoluyla Yunanistan'a gitmeyi denedim. Ancak girmeyi başaramadık. Biz de otobüse binerek önce İzmir'e ardından da Çeşme'ye geldik. Kardeşimle birlikteyiz. Şu an botumuz yok ve ayarlamaya çalışıyoruz. Korkmuyorum çünkü korksam Afganistan'dan çıkmazdım. Türkiye çok güzel bir ülke ve çok seviyorum ancak göçmen sayısının artması sebebiyle yaşam zorlaştı" dedi.

İzmir karayoluyla avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi

Türkiye, Avrupa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:49 Kaynak: DHA
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Karayoluyla avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi
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