İzmir 'Kardeşlerini' Unutmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan "kardeş kentleri" için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanında özel bir koru oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan "kardeş kentleri" için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanında özel bir koru oluşturdu.



Farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek aralarında sıcak bir bağ oluşturmak ve barışa katkı sağlamak amacıyla "kardeş kentleriyle" yakın ilişki içinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı coğrafyalarındaki bu şehirler adına Bornova'da Aşık Veysel Rekreasyon Alanında "Kardeş Kentler Korusu" oluşturdu. İzmir'in kardeş kentlerine ayrılan bu özel alana o kentleri simgeleyen heykeller ile bilgilendirme panoları yerleştirildi.



Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan ve İtalya'nın Torino kentinden armağan edilen çalışmaların yer aldığı koruya, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde tasarlanan "Orfeus Tapınağı" kalıntılarının replika çalışmasının da önümüzdeki günlerde yerleştirileceği bildirildi. Parkta ayrıca İzmirli bir heykeltıraşın elinden çıkan Bremen'in ünlü "Bremen Mızıkacıları" heykeli, Mostar'ın "Mostar Köprüsü" replikası, Mumbai'yi simgeleyen fil heykeli ve Odense'yle özdeşleşen Andersen'in "Andersen'den Masallar" kitabının heykelleri de bulunuyor.



"Kardeş kent" sayısı 29 oluyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1980'li yıllardan itibaren dünyanın dört bir yanından kurduğu kardeş kent ilişkileri sayesinde, sadece İzmir'in yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmakla kalmayıp, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı kültür ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi, kamu hizmetlerinin gelişiminde bilgi ve görgü paylaşımı olmak üzere birçok alanda çeşitli işbirlikleri gerçekleştiriyor. 2018 yılı sonu itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin, dünyanın pek çok farklı ülkesinden 28 adet kardeş kent protokolü, işbirliği protokolü ile iyi niyet anlaşması imzaladığı kent mevcut. Ocak ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Türk Belediyesi ile imzalanacak Kardeş Kent Protokolü ile bu sayı 29'a çıkacak. - İZMİR

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