İZMİR Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı vatandaş hayatinı kaybetti - Son Dakika

Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı vatandaş hayatinı kaybetti İZMİR'in Menderes ilçesinde, karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobilin çarptığı Nihat Aydın (37) hayatını kaybetti. Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay saat 13.00 sıralarında İzmir-Gümüldür kara yolunda meydana geldi. E.G. İdaresindeki otomobil, Menderes yönüne seyrettiği sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nihat Aydın'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen hayatinı kaybetti. Otomobil sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı. Meydana gelen kaza bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde Aydın'ın karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucunda yerde kaldığı görülüyor.