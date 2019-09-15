İzmir karşıyaka'da akondroplazili bireylerin çalışacağı hobbit kafe açılacak

Karşıyaka'da akondroplazili bireylerin çalışacağı Hobbit Kafe açılacak

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi ile Ege Fark Yaratanlar Derneği, akondroplazi (cücelik) hastalığına dikkat çekmek ve bireylerin toplum tarafından fark edilmesini sağlayarak sosyal hayatta yaşadıkları zorlukları görünür kılmak için etkinlik düzenledi. Akondroplazili bireyler ile aileleri Mavişehir'deki Tay Park'ta bir araya gelerek, hayatları boyunca karşılaştıkları sorunlara dikkat çekti. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise aşırı boy kısalığı yaşayanların çalışabileceği bir kafe açmayı planladıklarını açıkladı.

Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan akondroplazi (cücelik-aşırı boy kısalığı) hastaları ile aileleri, Mavişehir'deki Tay Park'ta bir araya geldi. Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte buluşan akondroplazi hastaları ve aileleri, sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Mira Atayeli (2), parka gelenlerin ilgi odağı oldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Genetik rahatsızlığa sahip vatandaşlarımız ile çocuklarımızın kurduğu dernek ile birlikteyiz. Bu dernek yeni faaliyete başladı dedi. Tay Park içerisinde dernek ile birlikte bir kafe açmayı düşündüklerini de aktaran Tugay, Burada çalışanların hepsi akondroplazi bireyler olacak. Sempatik bir görünüm olacak. Özellikle çocukların hoşlanacağı bir kafe olacağını düşünüyorum dedi.

'BİZİMLE ALAY EDİLMESİ HOŞ DEĞİL'

11 yaşındaki akondroplazi hastası oğlu ile etkinliğe katılan Figen Çetinkaya (42) da, özellikle toplumun bakış açısının kendilerini zorladığını belirterek Çocuklarımız çok zorlanıyor. Otobüslerdeki tutunma alanları, iniş ve çıkışlar bile sorun olabiliyor. Çocuklarımız için hiç tedbir yok. Bizim çocuklarımıza yardım etmemiz gerekiyor. Bu şartlarda terk edilen çocuklarımız da var. Çevrenin bakış açısının biraz daha gelişmesini, bu çocukların da toplumun bir parçası olduğunu kabul etmelerini istiyoruz dedi. Ömer Çetinkaya da, okula gittiğini belirterek, Kısa boyluyum diye benimle alay edenler de var. Ama ben onları hiç umursamıyorum. Kısa boylu olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. İnsanların bizimle alay etmesi hiç hoş değil. Kısa boylularla alay etmemeliler diye konuştu.

'YAŞADIKLARIMIZ ÇOK ZOR'

Açılması planlanan Hobbit Kafe'nin şef garsonu olan Atakan Teke (38), kendilerinin de bu toplumun bireyleri olduğunu ve fark edilmek istendiklerini aktardı. Teke, Toplum bizi cüzzamlı gibi görüyor. Bizleri bu şekilde görmemelerini istiyoruz. Bu tür farkındalık çalışmaları ile bu sorunlar aşacağımızı umuyorum dedi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde tekniker kadrosunda çalıştığını söyleyen Metin Bayatlı (30), hayatın kendileri için kolay olmadığını belirtti. İnsanların kendilerine farklı gözle baktıklarını ifade eden Bayatlı, her şeye zamanla alıştıklarını ancak yine de yaşadıklarını kolay kolay atlatamadıklarını anlattı.

'KAFE ONLARA GÖRE TASARLANACAK'

Ege Fark Yaratanlar Derneği Başkan Yardımcısı Özlem Özkulak, burada 'Hobbit Kafe' açacaklarını anlatarak, Ege Fark Yaratanlar Derneği olarak kafe projesi ilk aklımıza geldiğinde, dedik ki onlara da iş imkanı sağlayalım. Bu kafe ile iş bulmakta zorlananlara yardımcı olacağız. Yine normal işlerde çalışmakta zorlandıkları için onlara uygun bir kafe hazırlarsak rahat çalışacaklarını düşündük. Belediye başkanımızın katkıları ile hayata geçireceğiz. Türkiye'de bir ilk, umarım daha da artar ve akondroplazi bireylerine de iş imkanı sağlamış oluruz. 6 kişi ile başlayacağız. Kafenin dizaynı ona göre tasarlanacak. Onların servis yapabileceği boyutta olacak. Mutfak onların boyuna göre yapılacak. Daha rahat hareket edebilecekleri için daha rahat çalışabilecekler dedi.