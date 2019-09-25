İzmir Karşıyaka'dan Hekimhan'a ziyaret

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, beraberinde, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte Malatya'nın Hekimhan ilçesini ziyaret etti.



Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ziyarette yaptığı konuşmada, "Her yerin sorunu olduğu gibi ilçemizde de sorunlar var. Biz bu sorunu çözmeye geldik. Bu sorunları biliyoruz, imkanlar doğrultusunda kardeş belediyelerimiz ile sorunları çözeceğiz" ifadelerini kullandı. Erken seçim olması halinde iktidarı, Cumhuriyet Halk Partisinin kurması için çalıştıklarına dikkat çeken Karadağ, "Buna da inancımız tamdır, nasıl Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir belediyelerini alacağına inandıysa, bizlerde Hekimhan'da çalışmalarımıza başladık. İstanbul'da yanan ışığı bizlerde buradan takip edeceğiz" şeklinde konuştu.



Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz ise, "3 gündür Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanımız ile Malatya'da programlar yapıyoruz. Arapgir Belediyemiz ile kardeş belediye oldular. Ama Hekimhan ve Arguvan belediyelerimizi de ziyaret ettik. Belediyelerimizi buradaki imkanlarını arttırmaya yönelik, neler yapılabilir şeklinde belediye başkanlarımız ile özel görüşmeler yapıyoruz. Öncelikle Malatya'mıza geldiği ve belediyelerimize bu ilgiyi gösterdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.



İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da, "Malatya, partimizde pek çok önemli siyasetçileri barındırmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinde olsun veya ülkenin genel siyasetinde olsun, çok etkili bir ilimiz. Daha önce gelme fırsatım olmamıştı. Yapılan program sonrasında buraya gelme fırsatım odu. Herkesin yakın ilgisi görerek gezme ve tanıma fırsatımız oldu. İzmir biliyorsunuz oldukça büyük güçlü bir kent uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisinin yerel yönetimlerde başarılı olduğu ve önemli örnekler sergilediği bir yer. Karşıyaka'da aynı şekilde Cumhuriyet duyarlılığı olan, Atatürk duyarlılığı olan gerçekten demokrasiyi özümsemiş inanların kentidir" diye konuştu. Başkan Karadağ, Hekimhan Belediyesi tarafından üretilen Alıç Sirkesi'ni Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a hediye etti.



Heyet daha sonra Hekimhan merkezinde bulunan 801 yaşındaki Tarihi Taşhan'ı gezdiler. - MALATYA