İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı - Son Dakika
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı

07.03.2022 11:58
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları 18 Mart'a kadar alınacak.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları 18 Mart'a kadar alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyanlar, gerekli belgelerle 18 Mart Cuma mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, YÖK'e posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilecek.

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18 mart, Çelebi, Rektör, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı - Son Dakika


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