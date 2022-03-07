İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları 18 Mart'a kadar alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyanlar, gerekli belgelerle 18 Mart Cuma mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, YÖK'e posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilecek.