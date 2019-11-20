Son Dakika › Güncel › İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Köse'den Rektör Coşkun'a ziyaret - Son Dakika
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Köse'den Rektör Coşkun'a ziyaret
6 saat önce
Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri münasebetiyle Bayburt'a gelen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri münasebetiyle Bayburt'a gelen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarete Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu da eşlik etti.
İki üniversite arasındaki kurumsal işbirliklerinin konuşulduğu ziyarette Bayburt Üniversitesi'nin mevcut yerleşkeleri ve çalışmalarını anlatan Coşkun, üniversiteler arası etkileşimlerin karşılıklı gelişim açısından önemli olduğunu söyledi. Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Köse ise misafirperverliği için Coşkun'a teşekkür etti. - BAYBURT
Anaokulunda yalnız bırakılan çocuklar için şiddet iddiası Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheliye tutuklama istendi