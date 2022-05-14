İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde bilgi yönetim çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayı (ÜBYS) düzenlendi.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, çalıştayda yaptığı konuşmada, ÜBYS'yi bir marka haline getirmeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Rektör Köse, 2012 yılında projelendirilen ÜBYS'ye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının mali destek sağladığını belirterek şöyle dedi:

"Dışa bağımlılığımızı azaltmanın ve kamu bütçesinde tasarruf sağlamanın en önemli adımlarından biri, her alanda kendi yazılım ve donanımımızı üretebilir hale gelmemizdir. ÜBYS, gelinen noktada ciddi bir kaynak tasarrufunu sağlamış durumda. Pandemi sürecinde hepimizin kullandığı uzaktan eğitim sistemi sayesinde yeni koşullara sağladığımız adaptasyon, sistemin ülkemiz yükseköğretimi için ne denli önemli olduğunun ispatıdır."

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, üniversite olarak ÜBYS çalıştayında yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanı Muhammed Raşit Özdaş da bilişim altyapıları alanlarının merkezileştirilmesinin temel politika alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Küresel anlamda teknolojiye sahip olunmadan teknolojide söz sahibi olunamayacağını vurgulayan Özdaş, şunları kaydetti:

"Bu anlamda yerli ve milli teknoloji politikamızın altını çiziyoruz. Biz istiyoruz ki kamuda mükerrerlik olmasın. Aynı yazılım farklı farklı mükerrer olarak geliştirilip kullanılmasın. Bizlere gelen proje tekliflerinde bu kriterlere uygun olup almadığına bakıyoruz. Üniversitelerimiz insan kaynağı ve yazılım geliştirme kapasitesi gücünü daha katma değerli başka bir alanlarda kullanabilsin istiyoruz. "

İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Fatih Tunçez de ÜBYS'nin altında projelendirilmesinden, yazılım ve uygulanmasına kadar tamamen İKÇÜ mühendislerinin imzası olduğunu aktardı.

Üç gün süren ve 87 üniversiteden 250 üst düzey yöneticinin takip ettiği çalıştaya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Tolga Balcı, İKÇÜ Genel Sekreteri Nuretdin Memur da katıldı.