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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun akademik yıl açılış töreni yapıldı - Son Dakika

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun akademik yıl açılış töreni yapıldı

22.09.2021 11:13
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun akademik yıl açılış töreni yapıldı, System.String[]

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Akademik Açılış Töreni, akademik personelin ve online olarak öğrencilerin katılımı ile pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirildi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Akademik Açılış Töreni, akademik personelin ve online olarak öğrencilerin katılımı ile pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirildi. Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan "Bir buçuk yıl aradan sonra öğrencilerimizle de bir araya gelebilmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu akademik kadronun şahsen katıldığı, öğrencilerin uzaktan katılım sağladığı törende açış konuşması Prof. Dr. Derman Küçükaltan tarafından gerçekleştirildi. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun Kavram Eğitim Vakfı tarafından 12.07.2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş doğrudan YÖK'e bağlı bir vakıf yükseköğretim kurumu olduğunu belirten Prof. Dr. Derman Küçükaltan "2008–2009 akademik yılında İstanbul'da eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra; 15 Mart 2018 tarihli Bakanlar Kurulu'nun, İstanbul İlinde Bulunan İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu'nun Merkezinin İzmir'e Taşınması ve Adının İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kararı gereği Yüksekokulumuz 2018-2019 Akademik yılında  İzmir'de eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bu noktada İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak iki dönemdir İzmir'de mezun verebilmenin gurur ve heyecanını buruk da olsa yaşadığımızı belirtmek isterim. Buruk da olsa da diyorum, çünkü pandemi nedeniyle bu mezunlarımızın bu güzel ve özel anlarını kısacası mezuniyetlerini zamanında maalesef kutlayamamıştık. Ancak bu yıl, 2 Ekim Cumartesi günü yine pandemi kurallarına da dikkat ederek bu ilk 2 dönem mezunlarımızın törenlerini gerçekleştirebileceğiz" diye konuştu.

BİN 850 ÖĞRENCİMİZ VAR

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak ek tercihler haricinde 1850 kayıtlı öğrenci bulunduğunu ve program sayılarının biri ikinci öğretim olmak üzere 35 olduğunu belirten Prof. Dr. Küçükaltan, "Bu aşamaya kuşkusuz özveri ve büyük gayretle gelindiğini özellikle belirtmek isterim. Bu noktada Yüksekokulumuzun bu düzeye gelmesindeki çok değerli destekleri için Mütevelli Heyet Başkanımız Sn. Dr. Erkan Çelik'e şükranlarımız sonsuzdur. Ayrıca Yüksekokulu Mütevelli Heyetinin çok değerli üyelerine, Müdür Yardımcılarımıza, Yüksekokul Sekreterimize, Bölüm ve Program Başkanlarımıza, Koordinatörlerimize, tüm akademik-idari personelimize, kurum ve kuruluşların yöneticileri ile daha önce Yüksekokulumuz yönetiminde bulunan değerli hocalarımıza, bizimle daha önce İstanbul ve İzmir yerleşkelerimizde görev yapmış tüm akademik-idari personelimize bizlere kattıkları için içten şükranlarımı sunuyorum" ifadesinde bulundu.

"SEKTÖRLERE ENTEGRE"

Alanında donanımlı, sektörlere kolayca entegre olabilen, iş arayan değil 'aranan', görev yaptığı yerlere literatürdeki tanımıyla ara insan gücü olarak başlayıp, donanım ve birikimiyle 'ana' elemana dönüşebilen bireylerini yetiştirmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Derman Küçükaltan, "Öğretimi okulla ve mevcut akademik kadromuzla sınırlı tutmayıp, öğrencilerimizi pandemi sürecini ve kriterlerini de gözeterek sektör temsilcileriyle buluşturmak, yani eğitimi sahada vermek olmazsa olmazımızdır. Bu bağlamda Yüksekokulumuzda son 1 yıldır üniversite-sanayi işbirliğine yönelik, az önce belirttiğim misyonumuzdan hareketle programlarımız çerçevesinde sektörel anlamda önemli adımlar atılmıştır" dedi.

EĞİTİM VURGUSU

Sadece öğretim boyutu ile öne çıkmayı arzulamadıklarını dile getiren Prof. Dr. Küçükaltan, "Bunun için bir o kadar da önemli olan öğrencilerimizin eğitim boyutudur. Bu bağlamda, Cumhuriyet ve ulusal değerlere saygılı, vatan, insan ve doğa sevgisi yüksek, her şeyden önce iyi bir insan, sosyal sorumluluk yaklaşımlı bireyler olarak onları topluma hazırlamak da bizim asli görevlerimizdendir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2021-2022 eğitim- öğretim yılında öğretim üyeliğine yükselen akademik personele İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan tarafından teşekkür belgesi verildi. Açış dersi ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy tarafından yapıldı. Açış Dersinin sonunda Prof. Dr. Derman Küçükaltan tarafından Prof. Dr. Gürkan Ersoy'a teşekkür belgesinin takdimi ile tören sona erdi.


İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun akademik yıl açılış töreni yapıldı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun akademik yıl açılış töreni yapıldı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun akademik yıl açılış töreni yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun akademik yıl açılış töreni yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun akademik yıl açılış töreni yapıldı - Son Dakika
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