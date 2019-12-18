İzmir Kavram MYO öğrencilerinden İHA'ya ziyaret - Son Dakika
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İzmir Kavram MYO öğrencilerinden İHA'ya ziyaret

6 saat önce

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Radyo, Televizyon Haberciliği" dersi kapsamında İhlas Haber Ajansı (İHA) İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, bilgiler aldı.

İzmir Kavram MYO öğrencilerinden İHA'ya ziyaret, System.String[]

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Radyo, Televizyon Haberciliği" dersi kapsamında İhlas Haber Ajansı (İHA) İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, bilgiler aldı.


İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Radyo, Televizyon Programcılığı Bölümünde eğitim gören 15 öğrenci, haber toplama ve haberin mutfağında nasıl işlendiği konularında bilgi almak amacıyla İHA İzmir Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Öğretim görevlileri Ahmet Buğra Kalender ve Kubilay Aksun ile birlikte ziyareti gerçekleştiren öğrenciler, önce binayı gezerek haber merkezi, stüdyo ve diğer birimleri görme fırsatı buldu. Geleceğin medya çalışanı olmaya aday öğrenciler, haberciliğe dair merak ettikleri soruları İHA Bölge Müdürü Özcan Aydın ve Haber Müdürü Hakan Gözalan'a sordu. Üniversite öğrencileri, haber kaynakları, haber toplama, haber yazım teknikleri, görüntü çekim teknikleri ve haberlerin medya kuruluşlarına nasıl servis edildiği hakkında bilgiler aldı.


İHA İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın, 1993 yılında kurulan İHA'nın Türkiye'nin ilk özel haber ajansı olduğunu belirterek, sadece yurt içinde değil yurt dışı habercilik faaliyetleriyle de uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini anlattı. Öğrencilere tecrübelerini aktaran Aydın, "Hangi işi yapıyorsanız o işi en iyi şekilde yapmaya gayret edin. Size verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışın. Sahip olduğunuz bilgi ve donanımınızı hiçbir zaman yeterli görmeyin. Her fırsatta üzerine bir şeyler ekleyin ve kendinizi geliştirin. Bu çabalarınız, kariyerinizi mutlaka olumlu etkileyecektir" tavsiyesinde bulundu.


Basın sektöründe kariyer planlayan gençlerin en başında bu mesleğin zorluklarına göğüs germeye hazır olması gerektiğini belirten Aydın, "Gazetecilik heyecan ve keyif veren, kişiyi her yönüyle olgunlaştıran, geliştiren bir meslektir. Ancak gönülden, isteyerek ve severek yapılabilecek bir iştir" diyerek, öğrencilere eğitim hayatlarına başarılar diledi.


Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekinildi. - İZMİR

İzmir, Aydın, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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