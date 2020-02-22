İzmir kayalıklarda mahsur kalan mülteciler kurtarıldı - Son Dakika

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İzmir kayalıklarda mahsur kalan mülteciler kurtarıldı
6 saat önce
Kayalıklarda mahsur kalan mülteciler kurtarıldıİZMİR'in Dikili ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:16 Kaynak: DHA
Kayalıklarda mahsur kalan mülteciler kurtarıldı
İZMİR'in Dikili ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Güvercin Kayalıklarında mahsur kalan bir grup göçmen, geçen perşembe günü saat 04.30'da telefonla Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince kayalık üzerinde tespit edilen 9'u Somali ve 1'i Afganistan uyruklu olmak üzere 10 göçmen kurtarıldı. 5'i erkek ve 5'i kadın olan topluluk, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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