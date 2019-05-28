Son Dakika Haberleri: İZMİR KAYALIKLARDAKİ YARALI HELİKOPTERLE KURTARILDI

İZMİR KAYALIKLARDAKİ YARALI HELİKOPTERLE KURTARILDI

32 dakika önce

İZMİR'in Menemen ilçesinde, dağ yürüyüşü yapan gruptan 43 yaşındaki Mikail Özen, kayalıklara düşerek yaralandı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, dağ yürüyüşü yapan gruptan 43 yaşındaki Mikail Özen, kayalıklara düşerek yaralandı. Sahil Güvenlik helikopterinin de katıldığı operasyonda kayalıklardan alınan Özen, hastaneye kaldırıldı.
Menemen ilçesi Dumanlıdağ Mevkii'nde geçen pazar günü yürüyüş yapan gruptan Mikail Özen, saat 20.00 sıralarında kayalıklara düştü. Olayı gören yürüyüş grubundaki diğer kişiler, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Özen'in karadan tahliyesinin mümkün olmadığı gördü ve havadan tıbbi tahliyesi için harekete geçildi. Bunun üzerine kurtarma çalışması için görevlendirilen Sahil Güvenlik helikopteri, bölgeye ulaştı. Helikopterden indirilen sedyeye sabitlenen Özen, ardından yukarı ekildi. Helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Özen, tedaviye alındı.
İZMİR KAYALIKLARDAKİ YARALI HELİKOPTERLE KURTARILDI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:03 Kaynak: DHA
Menemen, Güncel
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