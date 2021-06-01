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İzmir Kaynak Verimliliği Programı Tanıtıldı - Son Dakika

İzmir Kaynak Verimliliği Programı Tanıtıldı

01.06.2021 17:57
İzmir Kaynak Verimliliği Programı Tanıtıldı, System.String[]

Kaynak verimliliği uygulamaları alanında kapasite oluşturmak ve İzmir sanayisine hizmet vermek amacıyla hayata geçirilen İzmir Kaynak Verimliliği Programı'nın tanıtım toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Kaynak verimliliği uygulamaları alanında kapasite oluşturmak ve İzmir sanayisine hizmet vermek amacıyla hayata geçirilen İzmir Kaynak Verimliliği Programı'nın tanıtım toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

İzmir Kalkınma Ajansı ile Ege Bölgesi Sanayi Odası iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Aachen Avrupa 4. 0 Dönüşüm Merkezi teknik uzmanlık desteğiyle yürütülecek programın tanıtım toplantısı açılışında konuşan Vali Köşger, 2020 yılının başından beri içinde bulunduğumuz salgın sürecinin, tüm dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik çalkantıya sebep olduğunu söyledi.

"Salgın, Ekonomide Yeni Yapılanmayı Beraberinde Getirecek"

Salgın sonrası dönemin, tüm sektörlerde yeni bir yapılanmayı beraberinde getireceğini ifade eden Vali Köşger, "Özellikle salgın sonrası koşullarda verimlilik ve rekabet baskısı, yenilikçi fikirlere yatırım yapmayı, ürün ve hizmetlerin tasarım, üretim ve sunumunda teknolojiyi odağa almayı gerekli kılmaktadır. Günümüzde ülkeler, sanayileşmede hem kaynak verimliliğinin hem de dijital dönüşümün önemini kavramış olup bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için yapılması gerekenlere odaklanmış durumdadır. " dedi.

Salgının olumsuz etkilerine rağmen İzmir ekonomisinin 2020 yılında Türkiye ekonomisinin genel performansına uygun olarak yüzde 2'ye yakın bir büyüme gösterdiğini anlatan Vali Köşger, "İzmir ekonomisine sektörel açıdan baktığımızda ise, sanayi sektörü %38'lik bir pay ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir ağırlığa sahiptir. İzmir sanayisi, çok sektörlü karakteriyle salgın dönemi dahil son iki yıldır ithalat-ihracat dengesini dış ticaret fazlası verecek şekilde değiştirmiştir. " diye konuştu.

"İzmir; Türkiye Ölçeğinde Değil Dünya Ölçeğinde Öne Çıkıyor"

Konuşmasının devamında programın önemine vurgu yapan Vali Köşger sözlerine şöyle devam etti:

"Bu aşamada hem dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak hem de salgının etkilerini fırsata çevirmek üzere, İzmir Kalkınma Ajansı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası iş birliğinde hayata geçirilen "İzmir Kaynak Verimliliği Programı" daha da önemli bir hale gelmektedir. Program kapsamında bu konuda iyi uygulama örneklerine imza atmış olan UNDP ve Aachen Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Avrupa 4. 0 Dönüşüm Merkezi ile çalışılacak, bu kurumlardaki deneyim, İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilerek, sanayimizin hizmetine sunulacaktır. İzmir; çok yönlü ve çok sektörlü üretim yapısı, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle, sadece Türkiye ölçeğinde değil dünya ölçeğinde de öne çıkan bir bölgedir. İzmir; tarım, sanayi, hizmetler ana sektörlerinin tümünde önemli bir ekonomik potansiyele sahiptir. Sahip olduğumuz potansiyeli yerinde ve verimli kullanmak için önemli bir fırsat olan bu program ve devamında kurulacak olan Kaynak Verimliliği Merkezi, hepimizin sahip çıkması gereken önemli bir hamledir. "

"İzmir ve Türkiye sanayisi için hayırlı olsun! "

İzmir Kaynak Verimliliği Programı'nın, kent sanayisine büyük bir ivme kazandıracağına inandığını sözlerine ekleyen Vali Yavuz Selim Köşger, önümüzdeki 4 yıl boyunca üzerinde çok detaylı çalışılarak hayata geçirilecek olan programın İzmir ve Türkiye sanayisi için çalışan tüm paydaşlara hayırlı olmasını diledi.

Tanıtım toplantısına; Vali Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, Aachen Teknik Üniversitesi Avrupa 4. 0 Dönüşüm Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Thomas Gartzen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner, sanayiciler ve basın mensupları da çevrimiçi olarak katıldı.

İzmir Kaynak Verimliliği Programı Tanıtıldı

İzmir Kalkınma Ajansı, Yavuz Selim Köşger, Türkiye, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İzmir Kaynak Verimliliği Programı Tanıtıldı - Son Dakika


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