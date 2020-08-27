İZMİR Kazada hayatını kaybeden futbolcunun ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepkili - Son Dakika

İZMİR Kazada hayatını kaybeden futbolcunun ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepkili

Kazada hayatını kaybeden futbolcunun ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepkiliİZMİR'in Urla ilçesinde, otomobiliyle, elektrikli motosiklete çarparak Semih Vardar'ın (29) yaralanmasına kardeşi Somasporlu futbolcu Melih Vardar'ın (27) ölümüne neden olan alkollü sürücünün adli kontrol...

Kazada hayatını kaybeden futbolcunun ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepkili

İZMİR'in Urla ilçesinde, otomobiliyle, elektrikli motosiklete çarparak Semih Vardar'ın (29) yaralanmasına kardeşi Somasporlu futbolcu Melih Vardar'ın (27) ölümüne neden olan alkollü sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösteren aile, imza kampanyası başlattı. Ölen Melih Vardar'ın eşi Büşra Vardar (25), Bu olayın kayıtlara kaza değil, cinayet olarak geçmesini istiyoruz dedi.

Geçen 14 Ağustos günü yaşanan kazada, Çeşme'den İzmir yönüne giden Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı A.B.A. yönetimindeki otomobil, eski Çeşme Yolu'nda, TFF 3'üncü Lig 3'üncü gruptaki Somaspor'da forma giyen futbolcu Melih Vardar ile ağabeyi Semih Vardar'ın bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada Semih Vardar yaralanırken, Melih Vardar yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan A.B.A. ise sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA AİLEDEN TEPKİ

A.B.A.'nın kaza sırasında alkollü olduğunu ve olaydan sonra kaçtığını belirten aile, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Vardar'ın eşi Büşra Vardar da sosyal medyada, 'melihvardariçinadalet' etiketiyle imza kampanyası başlattı.

'KAYITLARA KAZA DEĞİL CİNAYET OLARAK GEÇMESİNİ İSTİYORUZ'

Adalet arayışlarının süreceğini söyleyen Büşra Vardar, Kazanın yaşandığı gün Tire'de annemlerin yanındaydım. Melih'i aradığımda kazayı öğrendim. Hemen hastaneye gittim. Canımız gitti ancak haykırışlarımızın duyulmasını istiyoruz. Sosyal medyadan da sesimizi duyurabilmek için uğraştık. Bu olayın kayıtlara kaza olarak değil, cinayet olarak geçmesini istiyoruz. Olayı düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Nefes almaya zorlanırken adalet arayışına girmiş olmamız aslında saçma geliyor. Ancak inanıyorum ki o şahıs en ağır cezayı alacak. Bu süreç yıllarımızı alsa da önemli değil. Bu olay, bu şekilde kapanıp gitmemeli. Bir eş, bir evlat, bir kardeş gitti. Başkaları da kendilerini bizim yerime koyup sesimize destek versinler dedi.

'HEDEFİ GOL KRALI OLMAKTI'

Melih'in en büyük hedefinin bu sezon gol kralı olmak olduğunu belirten Büşra Vardar, Transfer kararlarını tüm aile ortak bir şekilde alırdık. Yeni sezon için yine Somaspor ile görüşüyordu. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini bilemezdik. Hem onun hem bizim çok büyük hayallerimiz vardı. Geçtiğimiz yıllarda birkaç golle kaçırdığı için bu yıl gol kralı olmayı hedefliyordu diye konuştu.

'BİZİ KATLETTİLER'

Kazadan yaralı kurtulan Semih Vardar, acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Vardar, Kardeşimle yemeğe gidiyorduk. Yolun sağından seyrediyorduk, gerisini hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Tedavi sürecim devam ediyor. Vücudumun çeşitli yerlerinde yaralar var. Kardeşimle kaza yapmadık, katledildik. Buna rağmen bize çarpan şahıs dışarıda geziyor. Onun dışarıda olması bizim yaramızı daha da büyütüyor. Adalete inanıyoruz ve bu şahsın en ağır ceza almasını istiyoruz dedi.

Bir oğlunu kaybeden bir oğlu da yaralanan baba İbrahim Vardar ise, karşı taraftan kimsenin başsağlığı dilemediğini belirtip, Bir oğlumu kaybettim, bunun tarifi yok. Allah'tan tek dileğimiz sabır. Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Oğlumu geriye getiremeyiz ancak ona çarpanın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Karşı taraftan kimse bizi arayıp başsağlığı bile dilemedi diye konuştu.

'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Ailenin avukatı Vural Tunç (29), otomobil sürücüsü A.B.A.'nın kaza sırasında alkollü olduğunun tespit edildiğini söyledi. Tunç, şunları ifade etti

Çarpan sürücü, yoluna devam ediyor. Bu da ölüm veya yaralama meydana geldiği için ölmelerine göz yumduğu anlamına gelir. Bu tarz emsal kararlar mevcut. Karşı tarafın kazadan sonra gidip 4 saat sonra ortaya çıkması üzücü bir durum. Kendisinin alkollü olduğu tespit edildi. Her saatte promilin azaldığını göz önüne alırsak, bu da kaza sırasında 100'ün üzerinde promilli olduğu anlamına geliyor. Bu durum kamu davası açılması için yeterli bir sebep. Kişinin kaçma ve delilleri karartma ihtimali de CMK'da, bir şahsın tutuklanması için yeterli olduğu anlamına gelir. Kamera görüntülerini alırken de çok zorluk çektik. Mücadelemiz devam ediyor ve adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz.

İZMİR Kazada hayatını kaybeden futbolcunun ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepkili

İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Kazada hayatını kaybeden futbolcunun ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepkili - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji, sıcaklık artışa karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Galatasaray, 10 yıl sonra ilk kez Muslera olmadan yeni sezona başlayacak Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı 2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti RTÜK'ten TELE 1'e terör örgütü propagandası cezası Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çöp kutusundaki bayrağı alan iki çocuğa altın hediye etti Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı         
15:36
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu         
15:28
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada         
14:57
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı         
14:34
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
Kocasının Kocasının "Kefenini giyin" diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor         
12:22
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu         
11:19
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı         
09:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik         
09:21
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada         
09:20
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi         
08:40
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi         
07:36
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti         
19:10
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 19:04:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Kazada hayatını kaybeden futbolcunun ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei