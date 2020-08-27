İZMİR Kazada hayatını kaybeden futbolcunun ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepkili - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden futbolcunun ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepkili

İZMİR'in Urla ilçesinde, otomobiliyle, elektrikli motosiklete çarparak Semih Vardar'ın (29) yaralanmasına kardeşi Somasporlu futbolcu Melih Vardar'ın (27) ölümüne neden olan alkollü sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösteren aile, imza kampanyası başlattı. Ölen Melih Vardar'ın eşi Büşra Vardar (25), Bu olayın kayıtlara kaza değil, cinayet olarak geçmesini istiyoruz dedi.

Geçen 14 Ağustos günü yaşanan kazada, Çeşme'den İzmir yönüne giden Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı A.B.A. yönetimindeki otomobil, eski Çeşme Yolu'nda, TFF 3'üncü Lig 3'üncü gruptaki Somaspor'da forma giyen futbolcu Melih Vardar ile ağabeyi Semih Vardar'ın bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada Semih Vardar yaralanırken, Melih Vardar yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan A.B.A. ise sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA AİLEDEN TEPKİ

A.B.A.'nın kaza sırasında alkollü olduğunu ve olaydan sonra kaçtığını belirten aile, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Vardar'ın eşi Büşra Vardar da sosyal medyada, 'melihvardariçinadalet' etiketiyle imza kampanyası başlattı.

'KAYITLARA KAZA DEĞİL CİNAYET OLARAK GEÇMESİNİ İSTİYORUZ'

Adalet arayışlarının süreceğini söyleyen Büşra Vardar, Kazanın yaşandığı gün Tire'de annemlerin yanındaydım. Melih'i aradığımda kazayı öğrendim. Hemen hastaneye gittim. Canımız gitti ancak haykırışlarımızın duyulmasını istiyoruz. Sosyal medyadan da sesimizi duyurabilmek için uğraştık. Bu olayın kayıtlara kaza olarak değil, cinayet olarak geçmesini istiyoruz. Olayı düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Nefes almaya zorlanırken adalet arayışına girmiş olmamız aslında saçma geliyor. Ancak inanıyorum ki o şahıs en ağır cezayı alacak. Bu süreç yıllarımızı alsa da önemli değil. Bu olay, bu şekilde kapanıp gitmemeli. Bir eş, bir evlat, bir kardeş gitti. Başkaları da kendilerini bizim yerime koyup sesimize destek versinler dedi.

'HEDEFİ GOL KRALI OLMAKTI'

Melih'in en büyük hedefinin bu sezon gol kralı olmak olduğunu belirten Büşra Vardar, Transfer kararlarını tüm aile ortak bir şekilde alırdık. Yeni sezon için yine Somaspor ile görüşüyordu. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini bilemezdik. Hem onun hem bizim çok büyük hayallerimiz vardı. Geçtiğimiz yıllarda birkaç golle kaçırdığı için bu yıl gol kralı olmayı hedefliyordu diye konuştu.

'BİZİ KATLETTİLER'

Kazadan yaralı kurtulan Semih Vardar, acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Vardar, Kardeşimle yemeğe gidiyorduk. Yolun sağından seyrediyorduk, gerisini hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Tedavi sürecim devam ediyor. Vücudumun çeşitli yerlerinde yaralar var. Kardeşimle kaza yapmadık, katledildik. Buna rağmen bize çarpan şahıs dışarıda geziyor. Onun dışarıda olması bizim yaramızı daha da büyütüyor. Adalete inanıyoruz ve bu şahsın en ağır ceza almasını istiyoruz dedi.

Bir oğlunu kaybeden bir oğlu da yaralanan baba İbrahim Vardar ise, karşı taraftan kimsenin başsağlığı dilemediğini belirtip, Bir oğlumu kaybettim, bunun tarifi yok. Allah'tan tek dileğimiz sabır. Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Oğlumu geriye getiremeyiz ancak ona çarpanın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Karşı taraftan kimse bizi arayıp başsağlığı bile dilemedi diye konuştu.

'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Ailenin avukatı Vural Tunç (29), otomobil sürücüsü A.B.A.'nın kaza sırasında alkollü olduğunun tespit edildiğini söyledi. Tunç, şunları ifade etti

Çarpan sürücü, yoluna devam ediyor. Bu da ölüm veya yaralama meydana geldiği için ölmelerine göz yumduğu anlamına gelir. Bu tarz emsal kararlar mevcut. Karşı tarafın kazadan sonra gidip 4 saat sonra ortaya çıkması üzücü bir durum. Kendisinin alkollü olduğu tespit edildi. Her saatte promilin azaldığını göz önüne alırsak, bu da kaza sırasında 100'ün üzerinde promilli olduğu anlamına geliyor. Bu durum kamu davası açılması için yeterli bir sebep. Kişinin kaçma ve delilleri karartma ihtimali de CMK'da, bir şahsın tutuklanması için yeterli olduğu anlamına gelir. Kamera görüntülerini alırken de çok zorluk çektik. Mücadelemiz devam ediyor ve adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz.