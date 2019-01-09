Son Dakika Haberleri: İzmir Kazanacak"

İzmir Kazanacak"

51 dakika önce

Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) 15. dönem seçimleri için 'EGİAD hepimizin' sloganıyla seçimlere hazırlanan başkan adayı Mahir Kaplan dün Swissotel Grand Efes'te yönetim kurulunu muhteşem bir lansmanla basına tanıttı.

İzmir Kazanacak
Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) 15. dönem seçimleri için 'EGİAD hepimizin' sloganıyla seçimlere hazırlanan başkan adayı Mahir Kaplan dün Swissotel Grand Efes'te yönetim kurulunu muhteşem bir lansmanla basına tanıttı. Projelerini bir bir anlatan Kaplan, sık sık 'biz' vurgusunu kullanırken, "Bu seçimin kaybedeni yok, EGİAD ve İzmir kazanacak" sözü salondan büyük alkış topladı.

Mahir Kaplan'ın listesinde şu isimler yer aldı; Irmak Tan, Burak Ceylan, İlker Erdilliballı, Arda Yılmaz, Mert Hacıraifoğlu, Dila Öncel, Çağrı Bulut, Aslı Güven, Ayşen Özkan, Mustafa Güres, Ebru Salgar, Yücel Yücel, Mehmet Can Yavuz, Ural Kurtkapan, Duygu Türkay, Mutlu Can Günel, Ekin Pehlivanoğlu, Emre Tüjümet, Bilge Güre, Barış Kaşka ve Tolga Şekercioğlu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Ekonomi
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