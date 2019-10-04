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İzmir keçilerin araç üzerinde beslenme keyfi

3 saat önce

Keçilerin araç üzerinde beslenme keyfiİzmir'in Bayraklı ilçesinde, başıboş bırakılan keçiler, Avrupa'nın 5'inci, Türkiye'nin de 2'nci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerine çıkarak zarar verdi.

Keçilerin araç üzerinde beslenme keyfi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, başıboş bırakılan keçiler, Avrupa'nın 5'inci, Türkiye'nin de 2'nci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerine çıkarak zarar verdi.

Adalet Mahallesi'nde Manas Bulvarı üzerinde bulunan ve 200 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın 5'inci, Türkiye'nin de 2'inci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerinde keçileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahibinin belli olmadığı ve ahırdan kaçtığı tahmin edilen keçiler, araçların üzerine çıkıp ağaç dallarını yiyerek karınlarını doyurdu. Keçiler bunu yaparken de üzerine çıktıkları araçlara zarar verdi. Caddeden geçen bazı vatandaşlar keçilerin ziyafetini telefonlarıyla görüntüleyip kayıt altına alırken, bazı vatandaşlar ise keçilerin araçlara zarar vermesine tepki gösterdi.

Keçilerin uzun zamandır araçların üzerine çıkarak bölgedeki ağaç dallarını yediğini belirten Muharrem Yılmaz, Bu keçiler her zaman burada. İnsanların araçlarının üstünde. Yazık mı desek, yoksa keyif mi desek bilemedik. 150-200 kiloluk tekeler araçların üzerinde. Bunlar sahipsizse biz alıp gidelim. Sahibi varsa buradan alsınlar bunları. Araçlara yazık dedi.

İzmir keçilerin araç üzerinde beslenme keyfi

Folkart Towers, Avrupa, İzmir, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:43 Kaynak: DHA
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