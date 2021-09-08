Kemalpaşa'da orman yangını - Son Dakika

Kemalpaşa'da orman yangını

4 helikopter ve 15 arazözle yangına müdahale ediliyor

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereköy yakınlarında Karabel mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Karabel mevkiinde dumanları gören vatandaşlar durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 4 helikopter sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bu arada yangının yerleşim bölgelerine uzak olduğu bildirildi.