Son Dakika Haberleri: İzmir Kemalpaşa'da Trafoda Korkutan Patlama

İzmir Kemalpaşa'da Trafoda Korkutan Patlama

14 dakika önce

Kemalpaşa'da trafoda korkutan patlamaİZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji verilen trafoda peş peşe patlamalar meydana geldi.

İzmir Kemalpaşa'da Trafoda Korkutan Patlama, System.String[]
Kemalpaşa'da trafoda korkutan patlama

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji verilen trafoda peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri uzaktan da duyulurken, kısa süreli korku ve panik yaşandı.

Kemalpaşa'da elektrik hatlarının yer altına alınması için yapılan çalışmalar nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi uygulandı. Soğukpınar Mahallesi'nde İnönü Caddesi üzerindeki iki gündür devam çalışmaların ardından, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında şebekeye elektrik verilmesiyle buradaki trafoda patlama meydana geldi. Patlamalarla birlikte etrafa kıvılcımlar saçılırken kısa süreli korku ve panik yaşandı. Patlama sonrası trafoda onarım çalışmaları başlatılırken, bölgeye bir süre daha elektrik verilemeyeceği bildirildi. Trafoda yaşanan patlamanın, yer altından gelen kablonun bağlantı noktasından kaynaklandığı belirtildi.

Soğuk havada iki gündür elektriksizlik nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, trafodaki arızanın bir an önce giderilmesini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:02 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 3 Mürettebatı Kurtardı

Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı Karısına "Gülüm" Diyen Arkadaşının Boğazını Kesti! Katile Müebbet Hapis Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:16:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Kemalpaşa'da Trafoda Korkutan Patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]