Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Hiçbir Okula Kaydı Yapılmadığı" İddia Edilen Öğrenci ile İlgili Açıklama

İzmir Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Van'dan gelerek Kemalpaşa ilçesine yerleşen ailenin kızı Rojin Koç'un "puanı yetmesine rağmen hiçbir okula kaydının yapılmadığı" iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Öğrencimiz, yönlendirilen okullarda eğitimine devam edebileceği gibi, gitmekte ısrar ettiği Ferzent Bulum Anadolu Lisesi'ne nakli için gerekli yasal şartların oluşması halinde kendisine bilgi verilecektir" denildi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in gündeme getirdiği 11. sınıf öğrencisi Rojin Koç'un "puanı yetmesine rağmen hiçbir okula kaydının yapılmadığı" iddiası ile ilgili Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlgili öğrenci Ferzent Bulum Anadolu Lisesi'ne nakil başvurusunda bulunmuş, kendisine başvuruda bulunduğu okulda 3 kontenjan olduğu ve nakil başvurusunda 10. sırada olduğu bilgisi verilmiştir. Bilindiği üzere; nakiller merkezi sistem üzerinden yapılmaktadır. Yasal kriterleri vardır ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak işleyişe müdahale yetkimiz yoktur. Dolayısıyla nakil talebi olan diğer öğrencilerin sıralamada puan önceliğinin olması sebebiyle öğrencimiz, ilçemizdeki Ulucak Anadolu Lisesi, Bağyurdu Anadolu Lisesi ve Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne nakil başvurusu için yönlendirilmiştir.

"TÜM ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM HAKKI VARDIR"

Öğrencimizin okumayı arzu ettiği Ferzent Bulum Anadolu Lisesi'ne naklinin önündeki tek engel, puanına göre bulunduğu sıralamadır. Ayrıca 3 okulumuzda daha eğitim hayatına devam edebilecekken eğitim hakkının elinden alındığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda öğrenci ile alakalı yapılan açıklamada, yasal nakil sürecine ilişkin bilgi eksikliği ortadadır. Elbette tüm öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hakkı vardır ve eşittir. Kendisinin mağduriyeti asla söz konusu değildir. Konu, müdürlüğümüzün takibindedir. Öğrencimiz, yönlendirilen okullarda eğitimine devam edebileceği gibi, gitmekte ısrar ettiği Ferzent Bulum Anadolu Lisesi'ne nakli için gerekli yasal şartların oluşması halinde kendisine bilgi verilecektir."