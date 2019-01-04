İzmir Kemalpaşalı Çiftçiler 2019'Da Muradına Eriyor

''Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden İzmir Kemalpaşalı çiftçiye müjde. İnşası tamamlanan Savanda ve Yukarı Kızılca Göletleri 2019 yazında ilk kez sulama yapacak; 4 bin 820 dekar araziye can suyu ile buluşacak. İkiz kardeşler Kemalpaşalı üreticilere her yıl ortalama 5 milyon lira daha fazla kazandıracak''

Bu yaz toplam 4 bin 820 dekar arazi ilk kez modern sulamaya açılacak. Bölge üreticisi yılda yaklaşık 5 milyon lira daha fazla kazanacak.

Savanda Göleti Örnek Proje olacak

Nazarköy yakınlarındaki Savanda Deresi üzerine kurulan Savanda Göleti, 1.630 dekar araziyi sulayacak. Savanada göletinin gövde yüksekliğinin temelden, 22.5 metre olduğunu ve 1.25 milyon m3 su tutabileceğini vurgulayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "DSİ'nin İzmir'deki örnek projelerinden biri olan Savanda Göleti'nde biriken su tarlalara ön ödemeli elektronik sayaç yöntemi ile verilecek. Üretici kullandığı kadar suyun parasını ödeyecek.Proje'nin bölge ekonomisine katkısı ise yaklaşık 2 milyon lira hedeflenmektedir" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Savanda Göleti kıyısına Kemalpaşa Belediyesi'nce kurulan"Tabiat Park" ile de İzmirlilerin yeni huzur mekânı olacak.

Yukarıkızılca yıllık 3 milyon lira kazandıracak

3.190 dekar araziye can suyu verecek olan Kemalpaşa Yukarıkızılca Göletinin ise Yukarıkızılca Mahallesi yakınlarındaki Karagöl Deresi üzerinde inşa edildiğinin altını çizen Genel Müdür Aydın, "Gövdesi kil çekirdekli zonlu toprak dolgu olarak yapılan göletin gövde yüksekliği temelden 22 metre olup 1 milyon 970 bin m3 su tutma hacmine sahiptir. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan projenin sulama çalışmalarında ise 11 bin 637 metre boru döşendi. Sulama inşaatının da tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Proje ile bölge ekonomisine 2018 yılı rakamlarıyla her yıl 3 milyon 37 bin lira ek gelir sağlanmasını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DSİ Genel Müdürü Aydın, son olarak bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Egenin incisi İzmir'e bundan sonra da yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti.