İZMİR Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü - Son Dakika

Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir vatandaş cep telefonu ile karaya gelen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığını görüntüledi. Marmara'da nadiren, Ege ve Akdeniz kıyılardırda sıkça görülen kemane balığı Çeşme ilçesinde görüldü. Bugün gündüz saatlerinde bir vatandaş Paşalimanı Sahili'nde, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir balık gördü. Büyük bir şaşkınlık yaşayan vatandaş, balığı yaklaştığında Vatoz ailesine bağlı bir tür olan kemane balığı olduğunu belirledi. Cep telefonunu çıkartan vatandaş, kemane balığını görüntüledi.