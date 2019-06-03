Son Dakika Haberleri: İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği
Son Dakika Güncel Haber

İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği

59 dakika önce

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu.
Başta İzmirliler olmak üzere kenti ziyaret edenler sabah saatlerinden itibaren giyim, hediyelik eşya, çikolata, şeker, lokum, kolonya, kahve gibi ürünlerin satışının yapıldığı tarihi çarşıya akın etti.
Kemeraltı esnafı, tezgahların astıkları "indirim" yazılı etiketleriyle müşterilerin dikkatini çekmeye çalıştı.
Pazarlıkların yapıldığı satışlarda vatandaşlar, aldıkları ürünlerle evlerinin yolunu tuttu.
"Fiyatlarımıza zam yapmadık"
Bayram şekeri satan Oktay Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmirlilerin alışveriş için yine tarihi çarşıyı tercih ettiğini söyledi.
İşlerinin 12 ay boyunca iyi olduğunu belirten Söğüt," Özellikle Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce işlerimiz daha da hareketlendi. Fiyatlarımıza zam yapmadık. Tezgahta en pahalı şekerin fiyatı 38 lira. Lokumların ise fiyatları 6 ila 10 lira arasında değişiyor." dedi.
Dilan Bolda ise son iki yıldır işlerini daha iyi olduğunu, vatandaşların tüm gün boyunca Kemeraltı Çarşısı'na geldiğini aktardı.
Nurullah Selvi de bayram alışverişi için tercihlerinin tarihi çarşı olduğunu vurguladı.
İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:32 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Kemeraltı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı MSB: TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz açıklamayı şiddetle kınıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:31:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]