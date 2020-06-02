İZMİR Kemeraltı esnafından belediyeye alt yapı tepkisi - Son Dakika

Kemeraltı esnafından belediyeye alt yapı tepkisi

İZMİR'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda her sağanak yağmurda sokakları su basıyor. Yıllardır devam eden su baskınları nedeniyle esnafın malları zarar görüyor, iş yerleri su doluyor. Tedbirli davransa da, yağmur sularının taşkınlığından kurtulamayan esnaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterip soruna bir çözüm bulmasını istiyor.

Konak ilçesinde bulunan, turistlerin ziyaret etmeden İzmir'i terk etmediği tarihi Kemeraltı Çarşısı, yıllardır su baskını sorunuyla mücadele ediyor. Altyapı yetersizliği nedeniyle her sağanak yağmurda sular sokaklardan taşarak iş yerlerinin içlerine kadar giriyor. Malları zarar gören ve sürekli bu sorunla uğraşan esnaf, ne kadar tedbirli davransa da her yağmurda ayın sorunu yaşıyor. Kimi dükkanının önüne kum torbası koyuyor, kimi kapıya bariyer yaparak suların içeri girmesini önlemeye çalışıyor. Çarşının özellikle çukurda kalan birçok bölgesi, göle dönüyor. Baharatçıdan gelinlikçiye, şekerciden kuyumcuya, çarşıda dükkanı bulunan birçok esnaf, su baskını sorununun giderilmesini istiyor.

'PİS SULAR GELİYOR, SAĞLIĞA ZARARLI'

Kemeraltı Çarşısı'nda her yağmurda çukur olması nedeniyle en çok su alan bölgelerden biri olan Küçük Demir Han'da 35 yıldır çay ocağı işleten Ali Özcan, "Kemeraltı deniz seviyesine yakın olduğu için aşırı yağmurlarda altyapı yetersiz geliyor. Hanımız da eski olduğu ve alçak kaldığı için su doluyor, 1-2 saat mağdur oluyoruz. 2-3 saat mekanlarımızda oturuyoruz, satış yapamıyoruz. İçeri de giriyor, temizlemek zorunda kalıyoruz. Kokulu, pis sular geliyor, sağlık açısından da zararlı. Yağmur çizmelerimiz hazır duruyor, çünkü burada yürümek zor oluyor" dedi.

'BELEDİYE YILLARDIR ÇOK YETERSİZ'

Çarşıda abiye giysiler satan Kadir Orhanlı, 15 yıldır çarşıda çalıştığını söyleyerek, "Yıllardır her kış aynı sorunu yaşıyoruz. Su bastıktan sonra pisliğiyle uğraşıyoruz. Bu yüzden kış sezonunda çok turist de gelmiyor. Yetkili kişiler bu sorunu çözmeli. Her defasında söylüyoruz ama kimse ilgilenmiyor. Seçim zamanında da söyledik. Belediye yıllardır bu konuda çok yetersiz" diye konuştu.

Kemeraltı'nda 60 yıldır esnaflık yapan Fethi Mekik ise, "Bizim dükkanın önü dere gibi oluyor, sular akıyor. İş yapamıyoruz. Bazı çukur yerlere su giriyor. Çarşıda alışveriş duruyor. Biz setimizi çekiyoruz o yüzden dükkana girmiyor. Çamur geliyor, simsiyah su akıyor. Kaç senedir çözülmedi. Hep aynı şeyi yaşıyoruz. Meteorolojiyi takip ederek, mallarımızı yukarı alıyoruz" dedi.

'HER SENE AYNI EZİYET'

Çarşıda 28 yıldır gelinlik mağazası olan Suna Gültekin, her sene eziyet yaşadığını söyleyerek, "Eskiden sadece kışın yaşıyorduk ama şimdi yağmurlar yazın da yağıyor. Mazgal, gider diye bir şey yok. Tam kapımın önünde mazgallar var ama hiçbir işlevi yok. Gideri yok. Burası eğilimli olduğu için lağım suyu doluyor. Dünkü yağmurdan sonra mazgalın içi balçık oldu, üzerinde kurtçuklar oluşuyor. Sinekler buraya konuyor. Tam Koronavirüsün olduğu bir zamanda bir de böyle bir pislikle karşılaşıyoruz. Dün çizmelerimizi giydik, kadın başımıza, mesleğimizi bırakıp balçıkların içinde mağazanın içindeki suları atmaya çalıştık. Sular çekilince kapımızın önünü yıkıyoruz. Belediyeden gelip hazırlık yaptılar bugün için ama bu sefer yağmur yağmadı. Çarşının içinde hortumlar duruyor. Baştan tedbir almak daha iyi olurdu" şeklinde konuştu.