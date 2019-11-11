İzmir kendilerinin de yaşadığı kadın sorunlarını sahnelediler, ödül aldılar

Kendilerinin de yaşadığı kadın sorunlarını sahnelediler, ödül aldılar

İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez Mahallesi'nde hayatlarında hiç sahneye çıkmamış hatta tiyatro izlemeye fırsatı bile olmamış, bir kısmı torunlarını seven, bir kısmı bağ- bahçe işleriyle uğraşan kadınlar için tiyatro oynamak yaşam sevinci oldu. Ürkmez Kadın Tiyatrosu'ndaki kadınlar, 5 yıldır kendi yaşamlarında da maruz kaldıkları kadın sorunlarını sahnede canlardırarak, izleyicileri adeta gözyaşlarına boğuyor.

İzmir Seferihisar Belediye Tiyatrosu bünyesindeki tamamı kadınlardan oluşan Ürkmez Kadın Tiyatrosu, 5 yıldır sahnede fark yaratıyor. Her birinin farklı hikayesi olan 20 kadından kimi ev işlerini kimi de torunlarını bırakıp, her hafta tiyatro sahnesine geliyor. Bu zamana kadar sergiledikleri 4 farklı oyunda, kadına şiddetten çocuk gelin sorununa, toplumsal baskıdan, kadın cinayetlerine kadar birçok konuya değinen oyuncular, gerçekleri göz önüne seriyor. Kendi hayatlarında yaşamış oldukları sıkıntıları, zorlukları ve baskıları oyunlarda bazen güldürerek bazen de ağlatarak seyirciye anlatıyor. Sokakta oynarken eve çağrılıp evlendirilen, şiddet gören, sokakta öldürülen, iş yerinde taciz edilen, kimsenin arayıp sormadığı yaşlı kadınların hikayelerini anlatan ekip, bu acıların son bulması için kadınların sesi oluyor. Kadın oyuncular, oyunlarda zaman zaman erkek kılığına giriyor, bazen de kendi hayatlarında yaşadıkları sorunları canlandırıyorlar. Çoğu geç yaşta ilk defa tiyatroyla tanışan amatör kadın oyuncular, tiyatroyla hayatlarına renk katıp, sahnede olmanın heyecanını yaşıyor. Tiyatro yönetmeni Vedat Murat Güzel'in, annesinin vefatından sonra kadınlarla çalışmak isteyip kurduğu ekip, aynı zamanda Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde '2019'un en başarılı Anadolu Tiyatrosu' seçildi. Kadın hakları savunucusu iki erkek oyuncunun oyunlarda eşlik ettiği kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sergilemek üzere, özel bir oyun hazırlıyor.

'EN BAŞARILI ANADOLU TİYATROSU' ÖDÜLÜ ALDILAR

Oyuncuların tümünün kendi hayatlarında yaşadıkları hikayeleri sahnede anlattıklarını söyleyen Vedat Murat Güzel, şunları söyledi

Hepsi hissederek oynadı. Belki de bu sayede 5 yılın sonunda festivallere katılıp, ödüller aldılar. Annemin anısına yazmış olduğum 'Kız Çocuğu' adlı dram oyunuyla 'En Başarılı Anadolu Tiyatrosu' ödülünü aldık. Oyun bir kız çocuğunun doğduğu günden ölümüne kadar yaşamış olduğu zorlukları anlatıyor. 5 yılın sonunda oyuncularımın birikimleri de bu oyuna yansıdı, başarılı bir gösteri ortaya çıktı. Hayatlarında hiç tiyatro yapmamış, belki de izleme fırsatı bile bulamamış, Ürkmez Mahallesi'nde yaşayan, bir kısmı torunlarını seven, bahçeyle uğraşan kadınlar için tiyatro yaşam sevinci oldu. Tekrar hayata dört elle sarılıp sanat yoluyla hayatı içselleştirmeye başladılar. Bunun ilk önce ailelerine, torunlarına, mahalledeki insanlara çok olumlu etkileri oldu. Etkileşim sayesinde çok ciddi bir sanatsever grubu oluşturdu. Her geçen gün daha çok çalışma isteğiyle birleşti, her seferinde daha iyi oyunlar sergiliyoruz.

'BİRBİRİMİZE İLAÇ GİBİ GELDİK'

Ürkmez Kadın Tiyatrosu'yla çalışmaya annesinin vefatından sonra başladığını aktaran Güzel, Annemi kaybettikten sonra içimde büyük bir boşluk oldu ve bu boşluğu dolduramadım. Kadınlarla çalışıp onlara destek olmak, farkındalık yaratmak. Tiyatroyu araç olarak kullanıp yaşamlarına fark katmak istedim. Buradaki kadınların hepsinin acı hikayeleri vardı, onlara yardım etmeye karar verdim. Ben annemi buldum onlar da tiyatroyla yaşamı, oğullarını buldular. Birbirimize ilaç gibi geldik diye anlattı.

TİYATROYLA 75 YAŞINDA TANIŞTI, SAHNEDE ÖLMEK İSTİYOR

3 çocuk annesi ev kadını Müjgan Hasdemir (80), gençliğinde sanat müziği söylemeyi hayal ediyordu fakat hiçbir hayali gerçek olmadı. 75 yaşında tiyatroyla tanıştıktan sonra kendini sahnede buldu. Tiyatroya olan sevgisini anlatan Hasdemir, şöyle konuştu

60 yıllık evliyim, 6 torunum var. Bir süre çalıştım, fakat hiç hobim olmamıştı. Sesim güzeldi, sanat müziği söylemeyi hayal ediyordum. Demek ki ben tiyatrocu olmalıymışım. 5 yıl önce Türk Halk Müziği kursundaydım. Daha sonra 5 arkadaş tiyatroya katıldık. Tiyatroyu çok seviyorum, hocama hayranım. Tiyatroya başladığım için çok mutluyum, sahnede ölmek istiyorum. Buradaki arkadaşlarımın hepsi benim kardeşim, kızım gibi. Bütün kadınlara tavsiyem, evde oturmasınlar, gelsinler burada çok şey öğreniyoruz. Bir hafta önce 80'inci yaş günümü sahnede kutladık. Unutamayacağım bir gündü. Torunlarım, çocuklarım benimle gurur duyuyor. Ben sahnede kendimi aşıyorum, çok genç hissediyorum. Oyunlarda benim yaşantım var, onu oynuyorum. Oynarken o olayları tekrar yaşıyorum. Çok etkileniyorum ve çoğu zaman çok ağlıyorum. Ayakta alkışlanıyoruz.

ÇOCUK GELİN SAHNEDE KENDİ HİKAYESİNİ OYNUYOR

Denizli'de 14 yaşındayken zorla evlendirilen emekli memur Nuray Şanlısoy (63), mücadele dolu bir hayat yaşadı. Sahnede oynadığı 'Kız Çocuğu' adlı oyunun birebir kendisini yansıttığını anlatan Şanlısoy, şöyle dedi

Sokakta öldürülen Leyla karakteri dışında, oyunun bütün etapları sanki benim kapı komşummuş da benim hikayemi yazmış gibi. Ben bir çocuk gelinim. Amcamın bir gün eve gelip, 'Bu kızı okutmayacaksın, elin oğluna kız mı okutuyorsun' demesiyle liseden alındım. Üç buçuk ay sonra da 14 yaşında evlendirildim. Küçük yaşta evlilik kötü bir şey, başka çare de yok. Okulu bitirmemiştim, mecburen her şeye katlandım. Yoksulluk, şiddet gördüm. İki oğlum var, onların geleceğini düşünmek zorundaydım. Ne yapabileceğimi araştırırken işe girmeye karar verdim. 1985 yılında işe başladım. Devamında liseyi ve üniversitede işletme bölümünü bitirdim. Kadınların çalışması çok önemli, şiddet gören kadın hiçbir güvencesi olmadığı takdirde her şeyi çekiyor. Ben işe girebildiğim için çok şanslıydım. Günümüzde hala kadınlar çalışamadıkları için, gelirleri olmadığı için şiddete katlanmak durumunda kalıyorlar. Tüm kadınların erkeklerden fazla eğitim görmesi şart. Oyunun finalinde kimsenin arayıp sormadığı yaşlı kadını ben oynuyorum. Her oyun sonunda hep beraber ağlıyoruz. Oyun bittikten sonra bir cenaze evinden çıkarcasına üzüntülü çıkıyorlar. Tiyatro yoluyla kadına şiddetin yanlış olduğunu insanlara öğretmek için uğraşıyoruz. Bir oyunumuzun sonunda, yaşlı bir amcanın hüngür hüngür ağladığını gördüm. O amcanın cahillikle vaktiyle eşine şiddet uyguladığını ve onun pişmanlığını yaşadığını düşündüm.

SANATLA HAYATA BAĞLANDI

Gençliğinde, ailesinin yasaklarına karşı çıkarak, çocukluk arkadaşı sayesinde 1985 yılında Kültürpark'taki gazinolarda 'Filiz Işık' adıyla sahne almaya başlayan Filiz Arslan (58), Hümeyra, Adile Naşit, Ali Poyrazoğlu, Melike Kenter ile turneye çıktı. 20 sene Kültürpark'ta çalışan Arslan, eşini 1998 yılında trafik kazasında kaybettikten sonra birçok zorluk yaşadı, 3 çocuğunu tek başına büyüttü. 9 yıl önce Seferihisar'a gelerek, tiyatroyla tanışan Arslan, sanatla tekrar hayata bağlandı. Hikayesini anlatan Arslan, Buraya geldikten sonra tiyatroyla tanıştım. Sahneye tekrar çıkmak bana güç verdi. Buradaki arkadaşlarımla hayatımızdaki zorlukları anlatan oyunlar oynuyoruz. İnsanlar oyunlarımızdan çok etkileniyor diye konuştu.