Son Dakika Haberleri: İzmir kendisini uyaran doktoru darp etti
Son Dakika Güncel İzmir kendisini uyaran doktoru darp etti

İzmir kendisini uyaran doktoru darp etti

1 saat önce

Kendisini uyaran doktoru darp ettiİzmir'in Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği'nde görevli Dr. Mehmet Yunus Yalçın, sıra numarası alması gerektiğini söylediği hastası tarafından darp edildi.

Kendisini uyaran doktoru darp etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği'nde görevli Dr. Mehmet Yunus Yalçın, sıra numarası alması gerektiğini söylediği hastası tarafından darp edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği'nde meydana geldi. Sedat E., (31), gece saatlerinde darp edildiği gerekçesiyle geldiği aynı hastanenin acil servisine geldi. Burada güvenlik personeliyle tartışan Sedat E., hastane görevlilerine, Sizi tokat manyağı yaparım şeklinde tehditler savurarak, evine gitti. Saat 10.00 sıralarında tekrar hasteneye gelen ve Ortopedi bölümünde tedavi olmak isteyen Sedat E., Dr. Mehmet Yunus Yalçın'ın odasına girdi. Yalçın, Sedat E.'yi sıra numarası alması gerektiği konusunda uyardı. Uyarıyı dinlemeyen Sedat E., Yalçın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Dr. Mehmet Yunus Yalçın darp edildi. Hastane güvenlik personelinin müdahalesiyle, Yalçın kurtarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Sedat E.'yi gözaltına aldı. Yalçın ise karakola giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir kendisini uyaran doktoru darp etti

Mehmet Yunus, Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:39 Kaynak: DHA
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