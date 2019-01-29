İzmir Kıbrıs Gazisi Göher, Askeri Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir
'in Kınık
ilçesinde, kalp yetmezliği ve KOAH
hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs
gazisi Alaattin Göher (66), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kınık'ta yalnız yaşayan Kıbrıs gazisi Alaattin Göher, iki hafta önce evinde rahatsızlandı. KOAH ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan Göher, Bergama
Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Göher, buraki 6 gün süren tedavisinin ardından İzmir Dr. Suat Seren
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Göher, doktorların müdahalesine rağmen dün (pazartesi) yaşamını yitirdi.
Göher'in cenazesi için için bugün öğlende Kınık Çarşı Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün
, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer
, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Kınık İlçe Jandarma
Komutanı Astsubay Başçavuş Oral Kaymak, Kınık İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömer Sinan Ceylan
, Göher'in kuzeni Orhan Göher ile vatandaşlar katıldı. Kınık Müftüsü Muammer Uslu'nun kıldırdığı namazın ardından Göher'in bir süre askerlerin omzunda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, ilçe mezarlığına götürüldü. Burada toprağa verilen gazi Göher'in tabutundaki Türk bayrağı, Kaymakam Ergin tarafından kuzeni Orhan Göher'e teslim edildi.