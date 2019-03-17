Son Dakika Haberleri: İzmir - Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na Teşekkür: Kendisini İzmir'e Adadı

İzmir - Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na Teşekkür: Kendisini İzmir'e Adadı

37 dakika önce

Kılıçdaroğlu, Bayındır'ın Yusuflu mahallesindeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Kılıçdaroğlu, Bayındır'ın Yusuflu mahallesindeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

İZMİR DHA

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:57 Kaynak: DHA

DHA, Bayındır, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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