İzmir - Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na Teşekkür: Kendisini İzmir'e Adadı
37 dakika önce
Kılıçdaroğlu, Bayındır'ın Yusuflu mahallesindeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti.
Kılıçdaroğlu
, Bayındır
'ın Yusuflu mahallesindeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti.
İZMİR DHA
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:57 Kaynak: DHA
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