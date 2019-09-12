İzmir kınık hasat festivali'nde mustafa ceceli rüzgarı

Kınık Hasat Festivali'nde Mustafa Ceceli rüzgarı

İzmir'in Kınık ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hasat Festivali'nin 3'üncü günü, çeşitli etkinlikler ve Mustafa Ceceli konseri ile devam etti.

Kınık Hasat Festivali'nin üçüncü günü 'Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyoruz' etkinliği ile başladı. Bisiklet turuna AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Mustafa Çelik, öğretmenler ve öğrencilerinde aralarında bulunduğu 25 kişi katıldı. Tura katılanlar Kınık ile Poyracık Mahallesi arasında pedal çevirdi. Etkinlikler, Poyracık Mahallesi Kültür Merkezi'ndeki satranç turnuvası, Kınık Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesindeki streetball turnuvası, Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Standı'ndaki 'Maske Atölyesi', Kınık Belediyesi Standı'nda Kınıklı yazar Mustafa Çakıcı'nın 'O Kuşlar' isimli şiir kitabını okurları için imzalaması ile devam etti. Akşam ise Cumhuriyet Meydanı'nda Kınık Aile Yaşam Merkezi öğrencileri zumba ve halk oyunları gösterileri sundu. Gösteri sonrası, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcılığı'na atanan Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü'ye Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer plaket takdim edip, 18 ay boyunca ilçede asayişin sağlanması için yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Başkan Doğruer, daha sonra Emniyet Müdürü Akgöllü ile 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde karşılıklı oynadı.

Gecenin finalinde ise ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli sahne aldı. 2 saat sahnede kalan Ceceli, 'Gül rengi', 'Simsiyah', 'Mühür', Yaz Bunu Bir Kenara', 'Kıymetlim', 'Sultanım' ve 'Şeker' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Ceceli, bir ara sahneden inip, izleyiciler arasındaki down sendromlu Berkay Yıldırım ve Kemalcan Doğan'ın yanına gidip, bazı şarkılarını onlarla birlikte söyledi.

Konserin sonunda Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Ceceli'ye katkıları nedeniyle plaket ve çiçek verip, içinde ilçede yetiştirilen ürünlerden bulunan bir sepet ve Kınık kilimi hediye etti.

Konseri AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da izledi.