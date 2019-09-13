İzmir kınık hasat festivali'ne alaturka akşamlar ile final

Kınık Hasat Festivali'ne Alaturka Akşamlar ile final

İzmir'in Kınık ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve 4 gün süren Hasat Festivali, çeşitli etkinlikler ve Alaturka Akşamlar Müzik Programı ile sona erdi.

3. Kınık Hasat Festivali'nin son gün etkinlikleri, Fatih Mahallesi Cem Evi'nde düzenlenen aşure hayırı ile başladı. Aşure hayırına, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Alevi dedesi İzzet Kılınç, Fatih Mahallesi Muhtarı Erkan Yılmaz, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Oral Kaymak, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, Kınık İlçe Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı. Alevi dedesinin Kılınç'ın yaptırdığı duanın ardından Kaymakam Erol Türkmen ve Belediye Başkanı Sadık Doğruer, kazanının başına geçerek katılımcılara aşure ikram etti.

Etkinlikler, Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki 'Trafik kuralları ve kask takmanın önemi' konulu konferans ile devam etti. Konferansta, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Trafik Şube Müdürü Mustafa Coşkun ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, trafik kurallarına uyulmaması ve motosiklet kullanırken kask takılmaması durumunda yaşanan kazalarda hangi sonuçlarla karşılaşılacağını anlattı. Konferans sonunda lise son sınıf öğrencilerine kask dağıtıldı. Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin yaptığı eserlerin 'Kil Atölyesi'nde sergilenmesi, lezzeti ve aroması ile dikkati çeken ve dayanıklılığı nedeniyle askıda bekletilmeye de uygun olan ve yörede yetişen Sucahlı kavununun tanıtılması, Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk oyunları gösterileri ve Kınıklı yazar Halil Kanargı'nın 'Gök Görü' isimli kitabını okurları için imzalaması ile etkinliğin gündüz bölümü tamamlandı.

Etkinlik finali ise akşam TRT Müzik Kanalı'ndan canlı yayınlanan 'Alaturka Akşamlar' programı ile yapıldı. TRT sanatçıları İsmail Özkan ve Mine Geçili ile aşk şarkılarının unutulmaz bestecisi Ahmet Selçuk İlkan seslendirdikleri şarkılar ve şiirler ile Kınıklılara keyif dolu bir gece yaşattı. Festival, Alaturka Akşamlar Programı ile sona erdi.