İzmir kınık hasat festivali'nin 2'inci gününde öykü gürman rüzgarı

Kınık Hasat Festivali'nin 2'inci gününde Öykü Gürman rüzgarı

İzmir'in Kınık ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hasat Festivali'nin çeşitli etkinliklerle devam eden 2'nci günü Öykü Gürman konseri ile sona erdi.

3'üncü Kınık Hasat Festivali, 2'inci gün etkinlikleri Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'ndeki 'Tarımda Hibe Projeleri' konulu panelle başladı. Ardından Poyracık Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye girenlere AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer tarafından ödüllerinin verilmesiyle sürdü. Kınık Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde, Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen 'Yaparsa Benim Annem Yapar' adı altında yapılan yarışmalar ise büyük heyacana neden oldu. Aile Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin anneleri kaşıkla yumurta taşıma, sandalye kapmaca gibi çeşitli yarışmalarda kıyasıya mücadele ederken, eğlenceli vakit geçirdi. Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nin küçük öğrencileri de unutulmadı. Onlar içinde taş boyama etkinliği düzenlendi. Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Oral Kaymak, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, Kınık İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Mustafa Çelik ile Kınık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Uğur Ağar da etkinlikler kapsamında festival alanında açılan stantları gezdi. Akşam ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk oyunları ve bale gösterilerinin ardından sahneye gelen ünlü şarkıcı Öykü Gürman coşkuyu artırdı. 2 saat sahnede kalan Gürman, bazı şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Gürman, bir ara hayranların sahneye davet edip, birlikte halay da çekti. Konserin sonunda Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Gürman'a katkıları nedeniyle teşekkür plaketi ve çiçek verip, Kınık kilimi hediye etti.