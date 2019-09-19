Son Dakika Haberleri: İzmir kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

53 dakika önce

İZMİR Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı (2)4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİZMİR'in Kınık ilçesinde, bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırı sırasında, kapı önünde sigara içtikleri belirlenen personelden Ferhat Yılmaz (24) yaşamını yitirirken, Ejder Uyaroğlu (47) yaralandı.

İZMİR Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İZMİR'in Kınık ilçesinde, bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırı sırasında, kapı önünde sigara içtikleri belirlenen personelden Ferhat Yılmaz (24) yaşamını yitirirken, Ejder Uyaroğlu (47) yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'yi (19) gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Ferhat Yılmaz'ın cenazesi, Bağalan Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağalan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ferhat Yılmaz'ın 2 yıl önce akciğer kanserini yendiği ortaya çıktı.

İzmir kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Ferhat Yılmaz, Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:05 Kaynak: DHA
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